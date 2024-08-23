В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

В Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий до понедельника, 26 августа. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«25 — 26 августа в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили метеорологи.
Неблагоприятные метеоусловия объявляются с 17:00 25 августа до 19:00 26 августа в городах: Челябинск, Коркино, Сатка, Златоуст, Магнитогорск, Аша, Карабаш. Предупреждение на тот же период времени касается отдельных предприятий региона. Ранее синоптики предупреждали о НМУ первой степени с 23 по 25 августа.
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