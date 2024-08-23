В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

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Режим НМУ продлен до понедельника Фото:

В Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий до понедельника, 26 августа. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«25 — 26 августа в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили метеорологи.

Неблагоприятные метеоусловия объявляются с 17:00 25 августа до 19:00 26 августа в городах: Челябинск, Коркино, Сатка, Златоуст, Магнитогорск, Аша, Карабаш. Предупреждение на тот же период времени касается отдельных предприятий региона. Ранее синоптики предупреждали о НМУ первой степени с 23 по 25 августа.

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В Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий до понедельника, 26 августа. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «25 — 26 августа в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили метеорологи. Неблагоприятные метеоусловия объявляются с 17:00 25 августа до 19:00 26 августа в городах: Челябинск, Коркино, Сатка, Златоуст, Магнитогорск, Аша, Карабаш. Предупреждение на тот же период времени касается отдельных предприятий региона. Ранее синоптики предупреждали о НМУ первой степени с 23 по 25 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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