В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

23 августа 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Режим НМУ продлен до понедельника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий до понедельника, 26 августа. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «25 — 26 августа в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили метеорологи. Неблагоприятные метеоусловия объявляются с 17:00 25 августа до 19:00 26 августа в городах: Челябинск, Коркино, Сатка, Златоуст, Магнитогорск, Аша, Карабаш. Предупреждение на тот же период времени касается отдельных предприятий региона. Ранее синоптики предупреждали о НМУ первой степени с 23 по 25 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий до понедельника, 26 августа. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «25 — 26 августа в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили метеорологи. Неблагоприятные метеоусловия объявляются с 17:00 25 августа до 19:00 26 августа в городах: Челябинск, Коркино, Сатка, Златоуст, Магнитогорск, Аша, Карабаш. Предупреждение на тот же период времени касается отдельных предприятий региона. Ранее синоптики предупреждали о НМУ первой степени с 23 по 25 августа.