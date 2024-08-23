23 августа 2024

Пьяный водитель устроил ДТП в Челябинске с участием трех автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Водитель одного из автомобилей несколько раз привлекался к уголовной ответственности (архивное фото) Фото:

Пьяный водитель за рулем Nissan устроил ДТП с тремя автомобилями в Челябинске около дома №1г по Свердловскому проспекту. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В дежурную часть 23 августа в 17:05 поступило сообщение, что около дома 1г по Свердловскому тракту произошло столкновение автомобилей Nissan, Mitsubishi и Suzuki… При проверке документов было установлено, что 44-летний водитель автомобиля Nissan имеет признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Водитель неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за управление в пьяном виде. Мужчину передали в отдел полиции «Курчатовский» за нарушение части второй статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

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Пьяный водитель за рулем Nissan устроил ДТП с тремя автомобилями в Челябинске около дома №1г по Свердловскому проспекту. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В дежурную часть 23 августа в 17:05 поступило сообщение, что около дома 1г по Свердловскому тракту произошло столкновение автомобилей Nissan, Mitsubishi и Suzuki… При проверке документов было установлено, что 44-летний водитель автомобиля Nissan имеет признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водитель неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за управление в пьяном виде. Мужчину передали в отдел полиции «Курчатовский» за нарушение части второй статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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