Пьяный водитель устроил ДТП в Челябинске с участием трех автомобилей

Пьяный водитель за рулем Nissan устроил ДТП с тремя автомобилями в Челябинске около дома №1г по Свердловскому проспекту. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В дежурную часть 23 августа в 17:05 поступило сообщение, что около дома 1г по Свердловскому тракту произошло столкновение автомобилей Nissan, Mitsubishi и Suzuki… При проверке документов было установлено, что 44-летний водитель автомобиля Nissan имеет признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Водитель неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за управление в пьяном виде. Мужчину передали в отдел полиции «Курчатовский» за нарушение части второй статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!