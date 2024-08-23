Пьяный водитель устроил ДТП в Челябинске с участием трех автомобилей

24 августа 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Водитель одного из автомобилей несколько раз привлекался к уголовной ответственности (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяный водитель за рулем Nissan устроил ДТП с тремя автомобилями в Челябинске около дома №1г по Свердловскому проспекту. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В дежурную часть 23 августа в 17:05 поступило сообщение, что около дома 1г по Свердловскому тракту произошло столкновение автомобилей Nissan, Mitsubishi и Suzuki… При проверке документов было установлено, что 44-летний водитель автомобиля Nissan имеет признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водитель неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за управление в пьяном виде. Мужчину передали в отдел полиции «Курчатовский» за нарушение части второй статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяный водитель за рулем Nissan устроил ДТП с тремя автомобилями в Челябинске около дома №1г по Свердловскому проспекту. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В дежурную часть 23 августа в 17:05 поступило сообщение, что около дома 1г по Свердловскому тракту произошло столкновение автомобилей Nissan, Mitsubishi и Suzuki… При проверке документов было установлено, что 44-летний водитель автомобиля Nissan имеет признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водитель неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за управление в пьяном виде. Мужчину передали в отдел полиции «Курчатовский» за нарушение части второй статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).