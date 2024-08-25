Коррупционный скандал в правительстве и смерть вора в законе: главные новости ХМАО за неделю

Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев и начальник окружного управления транспорта Ольга Власова замешаны в коррупционном скандале. Он произошел из-за претензий к закупке 165 автобусов, которые были переданы в Нижневартовск. Также в Подмосковье нашли тело Ражидина Михралиева (Раджик Нижневартовский). Предположительно, он совершил самоубийство. О главных новостях, которые происходили в ХМАО за неделю с 19 по 25 августа — в материале URA.RU.
Коррупционный скандал в ХМАО
Андрей Середнев и Ольга Власова задержаны силовиками. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Уголовное дело заведено из-за претензий к цене и оборудованию 165 автобусов закупленных окружными властями и переданных в Нижневартовск. Предварительно, ущерб бюджету ХМАО составил порядка 800 миллионов рублей.
По поручению врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука подозреваемых отстранили от занимаемых должностей. В их отношении начали служебную проверку. Середневу уже избрали меру пресечения — он заключен под стражу на два месяца.
Пока подозреваемых двое, однако в деле уже появился третий фигурант. Им стал гендиректор «Автомаза» Тимур Мальцагов. Он этапирован в Югру из Самары и сейчас судом устанавливается мера пресечения. С высокой долей вероятности глава «Автомаза» также, как и Середнев, проведет время до суда в СИЗО, считают собеседники URA.RU.
Комарова выдвинута в Совет Федерации
Кухарук выдвинул бывшую главу региона Наталью Комарову в Совет Федерации. Ее соперниками стали вице-спикер окружной думы Наталья Западнова и пока еще действующий сенатор СФ Эдуард Исаков. Согласно законодательству, в течение суток после выборов губернатора новый глава региона должен окончательно определиться с кандидатурой сенатора. Это произойдет 8 или 9 сентября.
Кухарук завершил ознакомительные поездки по ХМАО
На прошлой неделе Кухарук побывал в Югорске, Советском и Октябрьском районах. Они стали последними муниципалитетами в ознакомительной поездке врио губернатора. Там он анонсировал новую транспортную реформу, перезагрузку межрегиональных авиамаршрутов, увеличение количества рейсов в Тюмень и новый пакет мер поддержки семьям участников СВО.
Тюменский чиновник Гамузов получил пост в правительстве ХМАО
Экс-глава департамента экономического развития администрации Тюмени Виктор Гамузов получил пост в правительстве ХМАО. Он назначен на должность заместителя директора департамента промышленности, однако инсайдеры URA.RU уверены, что в перспективе он возглавит деппром, поскольку является одним из доверенных лиц Руслана Кухарука.
Тесть главы Сургута покинул пост директора филармонии
Тесть главы Сургута (ХМАО) Максима Слепова Яков Черняк покинул пост директора филармонии, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Новым руководителем учреждения стал его заместитель Константин Лазута. Черняк же продолжил свою трудовую деятельность в качестве художественного руководителя учреждения.
Вор в законе Раджик Нижневартовский найден мертвым
Криминальный авторитет и вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство. Сообщается, что его обнаружили в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа 24 августа. Там он отдыхал с друзьями, потом внезапно вышел в другую комнату, откуда раздался выстрел.
Днем ранее Нижневартовский просил помощи у знакомых. Ему нужно было «разобраться» с бойцом ММА Исламом Аббасовым. По информации Mash, у криминального авторитета также были проблемы с «коллегой» Бадри Кутаисским. Родным вор в законе говорил, что во всех его проблемах виноват некий Курбан. По словам Раджика, Курбан присвоил себе 100 миллионов рублей и сказал, что их украл Нижневартовский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!