25 августа 2024

В Перми пройдут съемки полуфиналов Первой лиги КВН

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КВН собертся в Перми в сентябре
КВН собертся в Перми в сентябре Фото:

В Перми команды Первой лиги КВН со всей России поборются за выход в финал популярного телешоу. Пермская команда «По-новому» также имеет шанс попасть на «Первый канал».

«На сцене ДК им. Солдатова пройдут полуфиналы Первой лиги КВН. 10 лучших команд от Санкт-Петербурга до Сахалина сразятся за путевки в финал сезона, открывающего двери на „Первый Канал“», — говорится в анонсе шоу. Кроме пермяков на сцену выйдут мастера юмора из Иркутска, Сахалина, Челябинска, Мурманска, Томска, Кургана, Владивостока, Санкт-Петербурга и Ставрополя.

Команда «По-новому» представляет Пермский университет (ПГНИУ). Ее игроки — чемпионы Центральной лиги «Поволжье», победители Кубка ректоров Пермского края, Открытого кубка Перми и чемпионы Официальной лиги Перми. Съемки КВН пройдут 13 и 14 сентября.

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В Перми команды Первой лиги КВН со всей России поборются за выход в финал популярного телешоу. Пермская команда «По-новому» также имеет шанс попасть на «Первый канал». «На сцене ДК им. Солдатова пройдут полуфиналы Первой лиги КВН. 10 лучших команд от Санкт-Петербурга до Сахалина сразятся за путевки в финал сезона, открывающего двери на „Первый Канал“», — говорится в анонсе шоу. Кроме пермяков на сцену выйдут мастера юмора из Иркутска, Сахалина, Челябинска, Мурманска, Томска, Кургана, Владивостока, Санкт-Петербурга и Ставрополя. Команда «По-новому» представляет Пермский университет (ПГНИУ). Ее игроки — чемпионы Центральной лиги «Поволжье», победители Кубка ректоров Пермского края, Открытого кубка Перми и чемпионы Официальной лиги Перми. Съемки КВН пройдут 13 и 14 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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