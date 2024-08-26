В Магнитогорске пропал 16-летний спортсмен. Скрин

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Виды города. Челябинск, подземный переход, подростки, дети, пешеходы
Спортсмен пропал 23 августа Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 16-летнего спортсмена, который ушел из дома три дня назад. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Макаренко Егор, 16 лет. 23 августа ушел из дома №28 по улице Галиуллина и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике сообщества «Альфа-Спас» Магнитогорск.

Волонтеры сообщают, что рост подростка составляет 180-185 сантиметров, телосложение спортивное, глаза карие. Был одет в черную толстовку с капюшоном, шорты спортивные салатового цвета, кроссовки серого цвета. С собой взял поясную сумку черного цвета.

Подросток пропал три дня назад
Подросток пропал три дня назад

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 16-летнего спортсмена, который ушел из дома три дня назад. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда. «Макаренко Егор, 16 лет. 23 августа ушел из дома №28 по улице Галиуллина и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике сообщества «Альфа-Спас» Магнитогорск. Волонтеры сообщают, что рост подростка составляет 180-185 сантиметров, телосложение спортивное, глаза карие. Был одет в черную толстовку с капюшоном, шорты спортивные салатового цвета, кроссовки серого цвета. С собой взял поясную сумку черного цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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