В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 16-летнего спортсмена, который ушел из дома три дня назад. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.
«Макаренко Егор, 16 лет. 23 августа ушел из дома №28 по улице Галиуллина и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике сообщества «Альфа-Спас» Магнитогорск.
Волонтеры сообщают, что рост подростка составляет 180-185 сантиметров, телосложение спортивное, глаза карие. Был одет в черную толстовку с капюшоном, шорты спортивные салатового цвета, кроссовки серого цвета. С собой взял поясную сумку черного цвета.
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