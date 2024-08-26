26 августа 2024

В Магнитогорске найден пропавший 16-летний спортсмен

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, подземный переход, подростки, дети, пешеходы
Юношу нашли в первые сутки объявления поисков Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, найден 16-летний спортсмен. Его удалось обнаружить в первые сутки после объявления поисков, до этого момента он не был дома три дня.

«16-летний молодой человек ушел из дома 23 августа. 26 августа были объявлены поиски. Подросток найден ночью 27 августа», — сообщили на официальной странице сообщества «Альфа-Спас» Магнитогорск.

Молодой человек жив, о каких-либо противоправных действиях в отношении него не сообщается. О подробностях поисковой операции волонтеры также не распространяются.

Юноша пропал в Магнитогорске 23 августа, поиски начались после поступления информации в поисковый отряд. Волонтеры разместили фотографию молодого человека, его приметы и одежду, в которой он вышел из дома.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, найден 16-летний спортсмен. Его удалось обнаружить в первые сутки после объявления поисков, до этого момента он не был дома три дня. «16-летний молодой человек ушел из дома 23 августа. 26 августа были объявлены поиски. Подросток найден ночью 27 августа», — сообщили на официальной странице сообщества «Альфа-Спас» Магнитогорск. Молодой человек жив, о каких-либо противоправных действиях в отношении него не сообщается. О подробностях поисковой операции волонтеры также не распространяются. Юноша пропал в Магнитогорске 23 августа, поиски начались после поступления информации в поисковый отряд. Волонтеры разместили фотографию молодого человека, его приметы и одежду, в которой он вышел из дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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