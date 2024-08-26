В Екатеринбурге дизайнеры из России нашли выход, как стать доступнее для покупателей

Дизайнеры заключили 50 контрактов с закупщиками на неделе моды в Екатеринбурге

27 августа 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Не для всех вещи российских брендов оказываются по карману Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За пять дней Международной недели моды UF LAB начинающие российские дизайнеры заключили 50 контрактов с закупщиками. В перспективе это поможет брендам увеличить партии товаров, снизить цену и стать доступными для широкой аудитории, рассказал свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин. «Наша задача — помогать. Коллегам важно масштабировать свой бизнес, потому что есть вопрос по соотношению „цена-качества“, и это связано с тем количеством [вещей], которое отшивается. Деловая часть программы была про то, чтобы показать дизайнерам, как правильно масштабировать бизнес без потери качества, но со снижением цены», — поделился Ионин на пресс-конференции в ТАСС. Международная неделя моды UF LAB проходила в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 23 августа. Идея проекта U`FASHION принадлежит свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, а организаторами выступили министерство инвестиций и развития региона, администрация Екатеринбурга и СОФПП. За пять дней показы прошли в «Ельцин Центре», «Гринвиче», «Синара Центре», Дворце молодежи и Музейном комплексе в Верхней Пышме. Участниками стали более пяти тысяч человек из 15 государств. Среди звезд были замечены: телеведущие Яна Чурикова и Юлия Барановская, певицы Виктория Дайнеко и Ольга Бузова, стилисты Николай Овечкин, Владислав Лисовец и Сергей Зверев, визажист Елена Крыгина, балерина Анастасия Волочкова и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За пять дней Международной недели моды UF LAB начинающие российские дизайнеры заключили 50 контрактов с закупщиками. В перспективе это поможет брендам увеличить партии товаров, снизить цену и стать доступными для широкой аудитории, рассказал свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин. «Наша задача — помогать. Коллегам важно масштабировать свой бизнес, потому что есть вопрос по соотношению „цена-качества“, и это связано с тем количеством [вещей], которое отшивается. Деловая часть программы была про то, чтобы показать дизайнерам, как правильно масштабировать бизнес без потери качества, но со снижением цены», — поделился Ионин на пресс-конференции в ТАСС. Международная неделя моды UF LAB проходила в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 23 августа. Идея проекта U`FASHION принадлежит свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, а организаторами выступили министерство инвестиций и развития региона, администрация Екатеринбурга и СОФПП. За пять дней показы прошли в «Ельцин Центре», «Гринвиче», «Синара Центре», Дворце молодежи и Музейном комплексе в Верхней Пышме. Участниками стали более пяти тысяч человек из 15 государств. Среди звезд были замечены: телеведущие Яна Чурикова и Юлия Барановская, певицы Виктория Дайнеко и Ольга Бузова, стилисты Николай Овечкин, Владислав Лисовец и Сергей Зверев, визажист Елена Крыгина, балерина Анастасия Волочкова и другие.