Челябинские таможенники пресекли вывоз за рубеж спецтехники. Фото

28 августа 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Фуру со спецтехникой вернули в Россию Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни предотвратили вывоз за рубеж гидравлического оборудования. Как пояснили URA.RU 28 августа в пресс-службе ведомства, у перевозчика не нашлось необходимых документов для вывоза. «Экспорт был незаконным: водитель не смог представить обязательные для вывоза из страны разрешительные документы на перемещаемую установку. Принято решение о возврате большегруза с товаром в Россию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В пресс-службе ведомства напомнили о постановлении правительства РФ, согласно которому для некоторых видов спецтехники необходимо разрешение. Гидрооборудование входит в данный перечень. Фуру с гидравлической установкой остановили в Карталинском районе, на границе с Казахстаном. В этом году это первая попытка вывезти из страны подобный груз. Из России пытались вывезти гидравлическую установку Фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни предотвратили вывоз за рубеж гидравлического оборудования. Как пояснили URA.RU 28 августа в пресс-службе ведомства, у перевозчика не нашлось необходимых документов для вывоза. «Экспорт был незаконным: водитель не смог представить обязательные для вывоза из страны разрешительные документы на перемещаемую установку. Принято решение о возврате большегруза с товаром в Россию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В пресс-службе ведомства напомнили о постановлении правительства РФ, согласно которому для некоторых видов спецтехники необходимо разрешение. Гидрооборудование входит в данный перечень. Фуру с гидравлической установкой остановили в Карталинском районе, на границе с Казахстаном. В этом году это первая попытка вывезти из страны подобный груз.