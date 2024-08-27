27 августа 2024

Челябинские таможенники пресекли вывоз за рубеж спецтехники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост «Кольцово грузовой». Екатеринбург , большегруз, таможня, груз, таможенная служба, таможенная зона, таможенник, таможенная проверка
Фуру со спецтехникой вернули в Россию Фото:

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни предотвратили вывоз за рубеж гидравлического оборудования. Как пояснили URA.RU 28 августа в пресс-службе ведомства, у перевозчика не нашлось необходимых документов для вывоза.

«Экспорт был незаконным: водитель не смог представить обязательные для вывоза из страны разрешительные документы на перемещаемую установку. Принято решение о возврате большегруза с товаром в Россию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

В пресс-службе ведомства напомнили о постановлении правительства РФ, согласно которому для некоторых видов спецтехники необходимо разрешение. Гидрооборудование входит в данный перечень.

Фуру с гидравлической установкой остановили в Карталинском районе, на границе с Казахстаном. В этом году это первая попытка вывезти из страны подобный груз.

Из России пытались вывезти гидравлическую установку
Из России пытались вывезти гидравлическую установку
Фото:

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Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни предотвратили вывоз за рубеж гидравлического оборудования. Как пояснили URA.RU 28 августа в пресс-службе ведомства, у перевозчика не нашлось необходимых документов для вывоза. «Экспорт был незаконным: водитель не смог представить обязательные для вывоза из страны разрешительные документы на перемещаемую установку. Принято решение о возврате большегруза с товаром в Россию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В пресс-службе ведомства напомнили о постановлении правительства РФ, согласно которому для некоторых видов спецтехники необходимо разрешение. Гидрооборудование входит в данный перечень. Фуру с гидравлической установкой остановили в Карталинском районе, на границе с Казахстаном. В этом году это первая попытка вывезти из страны подобный груз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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