Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни предотвратили вывоз за рубеж гидравлического оборудования. Как пояснили URA.RU 28 августа в пресс-службе ведомства, у перевозчика не нашлось необходимых документов для вывоза.
«Экспорт был незаконным: водитель не смог представить обязательные для вывоза из страны разрешительные документы на перемещаемую установку. Принято решение о возврате большегруза с товаром в Россию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
В пресс-службе ведомства напомнили о постановлении правительства РФ, согласно которому для некоторых видов спецтехники необходимо разрешение. Гидрооборудование входит в данный перечень.
Фуру с гидравлической установкой остановили в Карталинском районе, на границе с Казахстаном. В этом году это первая попытка вывезти из страны подобный груз.
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