27 августа 2024

Губернатор Текслер открыл станцию, обеспечивающую светом 13 челябинских сел

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум УТРО-2024: встреча участников с губернатором Челябинской области. Екатеринбург, текслер алексей
Алексей Текслер поблагодарил компанию за сдачу объекта в сжатые сроки Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 августа вместе с гендиректором «Россети Урал» Александром Пятигором открыл подстанцию «Кременкуль», обеспечивающую стабильное электричество в 13 поселениях Сосновского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Мы сегодня открываем, по сути, новую подстанцию 32 мегавольт-ампер, которая позволит обеспечить надежным энергоснабжением больше 15 тысяч жителей. Ранее были перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов в силу активной застройки, увеличения нагрузки, но с сегодняшнего дня электроснабжение будет надежным», — заявил глава региона.

Подстанцию запустили после реконструкции. Объект должен обеспечить стабильное электричество для коммунального хозяйства, 11 соцобъектов и 13 населенных пунктов. К подстанции относятся село Кременкуль, деревня Ключи, поселки Новый Кременкуль, Садовый и Северный. Специалисты увеличили ее мощность с 10 до 32 мегавольт, а также реконструировали воздушную линию.

В реконструкцию инвестировали более 800 миллионов рублей. В планах также строительство еще одной подстанции в деревне Малиновка, где уже идет проектирование объекта.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 августа вместе с гендиректором «Россети Урал» Александром Пятигором открыл подстанцию «Кременкуль», обеспечивающую стабильное электричество в 13 поселениях Сосновского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства. «Мы сегодня открываем, по сути, новую подстанцию 32 мегавольт-ампер, которая позволит обеспечить надежным энергоснабжением больше 15 тысяч жителей. Ранее были перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов в силу активной застройки, увеличения нагрузки, но с сегодняшнего дня электроснабжение будет надежным», — заявил глава региона. Подстанцию запустили после реконструкции. Объект должен обеспечить стабильное электричество для коммунального хозяйства, 11 соцобъектов и 13 населенных пунктов. К подстанции относятся село Кременкуль, деревня Ключи, поселки Новый Кременкуль, Садовый и Северный. Специалисты увеличили ее мощность с 10 до 32 мегавольт, а также реконструировали воздушную линию. В реконструкцию инвестировали более 800 миллионов рублей. В планах также строительство еще одной подстанции в деревне Малиновка, где уже идет проектирование объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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