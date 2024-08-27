Губернатор Текслер открыл станцию, обеспечивающую светом 13 челябинских сел

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 августа вместе с гендиректором «Россети Урал» Александром Пятигором открыл подстанцию «Кременкуль», обеспечивающую стабильное электричество в 13 поселениях Сосновского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Мы сегодня открываем, по сути, новую подстанцию 32 мегавольт-ампер, которая позволит обеспечить надежным энергоснабжением больше 15 тысяч жителей. Ранее были перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов в силу активной застройки, увеличения нагрузки, но с сегодняшнего дня электроснабжение будет надежным», — заявил глава региона.
Подстанцию запустили после реконструкции. Объект должен обеспечить стабильное электричество для коммунального хозяйства, 11 соцобъектов и 13 населенных пунктов. К подстанции относятся село Кременкуль, деревня Ключи, поселки Новый Кременкуль, Садовый и Северный. Специалисты увеличили ее мощность с 10 до 32 мегавольт, а также реконструировали воздушную линию.
В реконструкцию инвестировали более 800 миллионов рублей. В планах также строительство еще одной подстанции в деревне Малиновка, где уже идет проектирование объекта.
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