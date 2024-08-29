Глава свердловского минобра призвал ввести новый предмет в школах

29 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Биктуганов не стал уточнять конкретные школы, где нужен новый предмет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил о необходимости введения уроков «Семьеведения» в определенных школах региона. Чиновник не стал уточнять конкретные учреждения, однако отметил, что эта потребность зависит от муниципалитета и микрорайона, в которых находятся учебные заведения. «Это право каждой школы. Там всего 34 часа дается на шестые, седьмые или восьмые, девятые классы. Здесь принимает решение образовательная организация, это не такая большая нагрузка для детей. Данный предмет сегодня входит в федеральные стандарты, но является как бы не обязательным. Но в отдельных школах эта потребность есть на самом деле, в зависимости от микрорайона, в зависимости от муниципалитета», — сказал Биктуганов в эфире «4 канала». По его словам, чтобы ввести новый предмет, директору необходимо чувствовать родителей. «Это встреча с родителями, обсуждение различных тем, случаев. От этого и складывается у администрации школы необходимость введения в той или иной форме уроков», — отметил министр. Предмет «Семьеведение» вводят с 1 сентября 2024 года для учеников старших классов. Он будет проходить в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы. Целью дисциплины является знакомство подростков с социальным институтом семьи, основами ее функционирования и типами семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил о необходимости введения уроков «Семьеведения» в определенных школах региона. Чиновник не стал уточнять конкретные учреждения, однако отметил, что эта потребность зависит от муниципалитета и микрорайона, в которых находятся учебные заведения. «Это право каждой школы. Там всего 34 часа дается на шестые, седьмые или восьмые, девятые классы. Здесь принимает решение образовательная организация, это не такая большая нагрузка для детей. Данный предмет сегодня входит в федеральные стандарты, но является как бы не обязательным. Но в отдельных школах эта потребность есть на самом деле, в зависимости от микрорайона, в зависимости от муниципалитета», — сказал Биктуганов в эфире «4 канала». По его словам, чтобы ввести новый предмет, директору необходимо чувствовать родителей. «Это встреча с родителями, обсуждение различных тем, случаев. От этого и складывается у администрации школы необходимость введения в той или иной форме уроков», — отметил министр. Предмет «Семьеведение» вводят с 1 сентября 2024 года для учеников старших классов. Он будет проходить в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы. Целью дисциплины является знакомство подростков с социальным институтом семьи, основами ее функционирования и типами семей.