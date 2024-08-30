Челябинский аварийный дом расселят раньше срока после вмешательства прокуратуры

В поселке Магнитка Кусинского района (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры аварийный дом расселят на два года раньше установленного срока. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Многоквартирный дом № 13 по улице Спартака в поселке Магнитка признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения установлен до 2027 года. Решением суда требования прокурора района удовлетворены, на администрацию поселения возложена обязанность установить срок отселения жителей до 31 декабря 2025 года», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что сотрудники прокуратуры провели обследование и установили, что аварийный дом изношен на 70,9%. Это угрожает жизни и здоровью жителей, поэтому установленный срок расселения неразумен. Прокурор направил исковое заявление в Кусинский районный суд, его требования удовлетворены.
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