Челябинский аварийный дом расселят раньше срока после вмешательства прокуратуры

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По требованию прокуратуры дом расселят в 2025 году (фото из архива) Фото:

В поселке Магнитка Кусинского района (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры аварийный дом расселят на два года раньше установленного срока. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Многоквартирный дом № 13 по улице Спартака в поселке Магнитка признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения установлен до 2027 года. Решением суда требования прокурора района удовлетворены, на администрацию поселения возложена обязанность установить срок отселения жителей до 31 декабря 2025 года», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что сотрудники прокуратуры провели обследование и установили, что аварийный дом изношен на 70,9%. Это угрожает жизни и здоровью жителей, поэтому установленный срок расселения неразумен. Прокурор направил исковое заявление в Кусинский районный суд, его требования удовлетворены.

Дом изношен на 70,9%
Дом изношен на 70,9%
По требованию прокурора его расселят уже в следующем году
По требованию прокурора его расселят уже в следующем году

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В поселке Магнитка Кусинского района (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры аварийный дом расселят на два года раньше установленного срока. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Многоквартирный дом № 13 по улице Спартака в поселке Магнитка признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения установлен до 2027 года. Решением суда требования прокурора района удовлетворены, на администрацию поселения возложена обязанность установить срок отселения жителей до 31 декабря 2025 года», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве отметили, что сотрудники прокуратуры провели обследование и установили, что аварийный дом изношен на 70,9%. Это угрожает жизни и здоровью жителей, поэтому установленный срок расселения неразумен. Прокурор направил исковое заявление в Кусинский районный суд, его требования удовлетворены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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