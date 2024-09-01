Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал миллиарды рублей

Подозреваемый в деле о взятках в гособоронзаказе должен свыше двух миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фигурант дела о взятках, связанных с выполнением гособоронзаказа, должен выплатить более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту на строительство и реконструкцию зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Петербурге должен [выплатить] более двух миллиардов рублей. Это связано с неисполнением обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ», — пишет РИА Новости со ссылкой на органы.

Судебные документы показывают, что договор на строительство был заключен в 2021 году. В 2024 году заказчик через суд потребовал взыскать с фирмы-субподрядчика более двух миллиардов рублей за нарушение условий контракта. Задолженность по контракту составила более 1,7 миллиарда рублей, и суд обязал выплатить не только основной долг, но и неустойку в размере свыше 300 миллионов рублей.

Ранее СК РФ раскрыл подробности о расследовании уголовного дела против трех бывших сотрудников компании и главы строительной организации. Их подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на строительство клиники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.