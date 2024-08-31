Где в Свердловской области лоси чаще всего бросаются под машины

В Свердловской области ДТП с лосями чаще всего случаются в Белоярском районе

01 сентября 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

В августе в Белоярском районе произошло семь ДТП с лосями (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В августе в Свердловской области зафиксировано 55 ДТП с лосями. В региональной ГИБДД URA.RU рассказали, что чаще всего такие аварии случаются в Белоярском, Богдановичском и Сысертском районах. «С 01.08 по 30.08.2024 всего произошло 55 ДТП, из них одно учетное (с ранеными) погибших нет, трое ранены, из них один — ребенок. Наибольшее количество наездов зафиксировано в Белоярском районе (семь ДТП), Богдановичском районе (пять ДТП), Сысертском районе (четыре ДТП)», — поделились в ведомстве. URA.RU сообщало, что 30 августа на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) сбили лося. Из-за этого там скопилась длинная пробка. Животное погибло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В августе в Свердловской области зафиксировано 55 ДТП с лосями. В региональной ГИБДД URA.RU рассказали, что чаще всего такие аварии случаются в Белоярском, Богдановичском и Сысертском районах. «С 01.08 по 30.08.2024 всего произошло 55 ДТП, из них одно учетное (с ранеными) погибших нет, трое ранены, из них один — ребенок. Наибольшее количество наездов зафиксировано в Белоярском районе (семь ДТП), Богдановичском районе (пять ДТП), Сысертском районе (четыре ДТП)», — поделились в ведомстве. URA.RU сообщало, что 30 августа на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) сбили лося. Из-за этого там скопилась длинная пробка. Животное погибло.