31 августа 2024

Где в Свердловской области лоси чаще всего бросаются под машины

В Свердловской области ДТП с лосями чаще всего случаются в Белоярском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
В августе в Белоярском районе произошло семь ДТП с лосями (фото из архива) Фото:

В августе в Свердловской области зафиксировано 55 ДТП с лосями. В региональной ГИБДД URA.RU рассказали, что чаще всего такие аварии случаются в Белоярском, Богдановичском и Сысертском районах.

«С 01.08 по 30.08.2024 всего произошло 55 ДТП, из них одно учетное (с ранеными) погибших нет, трое ранены, из них один — ребенок. Наибольшее количество наездов зафиксировано в Белоярском районе (семь ДТП), Богдановичском районе (пять ДТП), Сысертском районе (четыре ДТП)», — поделились в ведомстве.

URA.RU сообщало, что 30 августа на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) сбили лося. Из-за этого там скопилась длинная пробка. Животное погибло.

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В августе в Свердловской области зафиксировано 55 ДТП с лосями. В региональной ГИБДД URA.RU рассказали, что чаще всего такие аварии случаются в Белоярском, Богдановичском и Сысертском районах. «С 01.08 по 30.08.2024 всего произошло 55 ДТП, из них одно учетное (с ранеными) погибших нет, трое ранены, из них один — ребенок. Наибольшее количество наездов зафиксировано в Белоярском районе (семь ДТП), Богдановичском районе (пять ДТП), Сысертском районе (четыре ДТП)», — поделились в ведомстве. URA.RU сообщало, что 30 августа на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) сбили лося. Из-за этого там скопилась длинная пробка. Животное погибло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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