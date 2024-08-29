29 августа 2024

«Лежит в луже крови»: ЕКАД встал в глухую пробку из-за аварии с лосем. Фото

На ЕКАД выстроилась длинная пробка из-за смертельной аварии с лосем
© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
Тело животного лежит на обочине Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 30 августа выстроилась длинна пробка после аварии с лосем. Животное погибло и лежит на обочине, рассказал URA.RU читатель.

«На 16-м километре ЕКАД сбили лося. На участке встало движение, животное лежит в луже крови на обочине», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось.

Авария на 16-м километре ЕКАД
Авария на 16-м километре ЕКАД
Фото:
Животное скончалось
Животное скончалось
Фото:

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 30 августа выстроилась длинна пробка после аварии с лосем. Животное погибло и лежит на обочине, рассказал URA.RU читатель. «На 16-м километре ЕКАД сбили лося. На участке встало движение, животное лежит в луже крови на обочине», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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