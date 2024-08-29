Происшествия ДТП «Лежит в луже крови»: ЕКАД встал в глухую пробку из-за аварии с лосем. Фото На ЕКАД выстроилась длинная пробка из-за смертельной аварии с лосем 30 августа 2024 в 09:45 Размер текста - 17 + Тело животного лежит на обочине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 30 августа выстроилась длинна пробка после аварии с лосем. Животное погибло и лежит на обочине, рассказал URA.RU читатель. «На 16-м километре ЕКАД сбили лося. На участке встало движение, животное лежит в луже крови на обочине», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось. Авария на 16-м километре ЕКАД Фото: читатель URA.RU Животное скончалось Фото: читатель URA.RU Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 30 августа выстроилась длинна пробка после аварии с лосем. Животное погибло и лежит на обочине, рассказал URA.RU читатель. «На 16-м километре ЕКАД сбили лося. На участке встало движение, животное лежит в луже крови на обочине», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям