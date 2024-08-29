Тело животного лежит на обочине
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 30 августа выстроилась длинна пробка после аварии с лосем. Животное погибло и лежит на обочине, рассказал URA.RU читатель.
«На 16-м километре ЕКАД сбили лося. На участке встало движение, животное лежит в луже крови на обочине», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось.
Авария на 16-м километре ЕКАД
Животное скончалось
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