31 августа 2024

В Челябинске возобновили движение на участке дороги, где строят линию метротрама

В Челябинске возобновлено движение на улице Овчинникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель, презентация метротрамвая
Ограничение движения пришлось вводить из-за работ по строительству площадки для линии метротрама Фото:

В Челябинске на улице Овчинникова, где был закрыт участок дороги из-за подготовительных работ к строительству ветки метротрамвая, возобновили движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Движение для транспорта на улице Овчинникова 1 сентября открыто. Ранее, с 30 августа, возможность проезда была по одной полосе в каждом направлении», — отметили в ведомстве.

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Как сообщало URA.RU, в Челябинске начнется подготовка к строительству новой транспортной артерии города и один из этапов устройства стартового котлована. Движение по улице Овчинникова было закрыто с 24 июля. Изначально, строительные работы планировались до 1 июля, однако срок сдачи продлили до 1 сентября.

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В Челябинске на улице Овчинникова, где был закрыт участок дороги из-за подготовительных работ к строительству ветки метротрамвая, возобновили движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «Движение для транспорта на улице Овчинникова 1 сентября открыто. Ранее, с 30 августа, возможность проезда была по одной полосе в каждом направлении», — отметили в ведомстве. Как сообщало URA.RU, в Челябинске начнется подготовка к строительству новой транспортной артерии города и один из этапов устройства стартового котлована. Движение по улице Овчинникова было закрыто с 24 июля. Изначально, строительные работы планировались до 1 июля, однако срок сдачи продлили до 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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