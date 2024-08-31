В Челябинске возобновили движение на участке дороги, где строят линию метротрама

В Челябинске на улице Овчинникова, где был закрыт участок дороги из-за подготовительных работ к строительству ветки метротрамвая, возобновили движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
«Движение для транспорта на улице Овчинникова 1 сентября открыто. Ранее, с 30 августа, возможность проезда была по одной полосе в каждом направлении», — отметили в ведомстве.
Как сообщало URA.RU, в Челябинске начнется подготовка к строительству новой транспортной артерии города и один из этапов устройства стартового котлована. Движение по улице Овчинникова было закрыто с 24 июля. Изначально, строительные работы планировались до 1 июля, однако срок сдачи продлили до 1 сентября.
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