В Челябинске на улице Овчинникова, где строят метротрам, возобновят движение

Движение транспорта на улице Овчинникова в Челябинске, закрытое из-за подготовительных работ к строительству скоростной линии Метротрамвая, будет возобновлено 1 сентября. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе миндортранса региона.
«Движение транспорта по улице Овчинникова, где ведутся подготовительные работы по строительству стройплощадки для скоростной линии Метротрамвая, откроют 1 сентября с 20:00. Будет обеспечена возможность проезда по одной полосе в каждом направлении», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на участке дороги работы будут продолжаться. На улице Овчинникова начнется подготовка к строительству новой транспортной артерии города и один из этапов устройства стартового котлована.
Движение по улице Овчинникова было закрыто с 24 июля. Изначально, строительные работы планировались до 1 июля, однако срок сдачи продлили до 1 сентября. Сам метротрамвай в Челябинске планируют запустить в 2026 году.
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