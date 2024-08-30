В Челябинске на улице Овчинникова, где строят метротрам, возобновят движение

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Запуск метротрамвая планируется в 2026 году
Запуск метротрамвая планируется в 2026 году Фото:

Движение транспорта на улице Овчинникова в Челябинске, закрытое из-за подготовительных работ к строительству скоростной линии Метротрамвая, будет возобновлено 1 сентября. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе миндортранса региона.

«Движение транспорта по улице Овчинникова, где ведутся подготовительные работы по строительству стройплощадки для скоростной линии Метротрамвая, откроют 1 сентября с 20:00. Будет обеспечена возможность проезда по одной полосе в каждом направлении», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на участке дороги работы будут продолжаться. На улице Овчинникова начнется подготовка к строительству новой транспортной артерии города и один из этапов устройства стартового котлована.

Движение по улице Овчинникова было закрыто с 24 июля. Изначально, строительные работы планировались до 1 июля, однако срок сдачи продлили до 1 сентября. Сам метротрамвай в Челябинске планируют запустить в 2026 году.

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Движение транспорта на улице Овчинникова в Челябинске, закрытое из-за подготовительных работ к строительству скоростной линии Метротрамвая, будет возобновлено 1 сентября. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе миндортранса региона. «Движение транспорта по улице Овчинникова, где ведутся подготовительные работы по строительству стройплощадки для скоростной линии Метротрамвая, откроют 1 сентября с 20:00. Будет обеспечена возможность проезда по одной полосе в каждом направлении», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что на участке дороги работы будут продолжаться. На улице Овчинникова начнется подготовка к строительству новой транспортной артерии города и один из этапов устройства стартового котлована. Движение по улице Овчинникова было закрыто с 24 июля. Изначально, строительные работы планировались до 1 июля, однако срок сдачи продлили до 1 сентября. Сам метротрамвай в Челябинске планируют запустить в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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