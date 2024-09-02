«Школа — это база»: в самой элитной гимназии Екатеринбурга отгремел первый звонок. Фото

В екатеринбургской гимназии №9 прошла торжественная линейка

02 сентября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

В новом учебном году в школе насчитали 885 воспитанников Фото: Илья Москвовец © URA.RU В екатеринбургской гимназии №9 (считается самой престижной в городе), расположенной возле Плотинки, отгремел первый звонок. Мероприятие прошло в спортзале на первом этаже. Главным гостем стал областной министр инвестиций Вадим Третьяков, передает корреспондент URA.RU. «Школа — эта база и основа. Этими знаниями вы будете пользоваться, ребята, спустя годы. Будьте активными. Интересуетесь всеми предметами. Уважаемые родители, а вам придется не легко. Вы всегда являетесь нашими помощниками, нашими сотрудниками. Желаю, чтобы в ваших семьях учеба не была предметом раздражения. Все проблемы мы преодолеваем и будем преодолевать», — открыла церемонию директор Лариса Кулькова. Директор гимназии надеется, что в этом году педагоги совместно с родителями справятся со всеми трудностями Фото: Илья Москвовец © URA.RU Она добавила, что в прошлом учебной году гимназия выпустила 62 медалиста, а 17 выпускников стали призерами. «Мне бы хотелось чтобы нам ничего не помешало дойти до конца этого учебного года», — сказала Кулькова. По традиции мероприятие началось в 10:00. Самые младшие его участники — пятиклассники (начальной школы в гимназии нет). В этом году набрали четыре пятых класса по 24 человека. «Я от души желаю вам, ребята, получить большое удовольствие от обучения. А педагогам — от преподавания», — сказал Третьяков. А замдиректора по учебной работе Олег Шаклеин напомнил, что для многих началом нового года является не первое января, а именно День знаний. «Для нас есть период, когда жизнь измеряется не календарным годами, а учебными. Для наших гимназистов это так. Для родителей — это не только настоящее, но и прошлое, когда они тоже ходили в школу. Вместе мы созидаем лучшее будущее. Хочу пожелать, чтобы в новом учебном году словами, которые объединяют нас, было — доверие. Доверие с вашей стороны, родители, гимназисты», — сказал замдиректора. Вадим Третьяков Фото: Илья Москвовец © URA.RU По его словам, в 2022-2023 учебном году 18 одиннадцатиклассников набрали 100 баллов на ЕГЭ, а более 60 выпускников девятых классов показали отличные результаты, получив максимальную оценку. «Это то, к чему должны стремиться наши пятиклассники. Хотелось бы, чтобы это понимание перспектив было для вас важно. Не забывайте про уважение к дру другу, к коллегам, к своим детям, родителями», — добавил он. Гимназисты поздравили друг друга тематическими стихами, а педагогов — цветами. Был также вальс. А после — речи простых учителей и стихотворение Роберта Рождественского «Если вы есть — будьте первыми» в их исполнении. Ученики пели, танцевали и читали стихи Фото: Илья Москвовец © URA.RU Фото: Илья Москвовец © URA.RU Фото: Илья Москвовец © URA.RU Фото: Илья Москвовец © URA.RU Фото: Илья Москвовец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской гимназии №9 (считается самой престижной в городе), расположенной возле Плотинки, отгремел первый звонок. Мероприятие прошло в спортзале на первом этаже. Главным гостем стал областной министр инвестиций Вадим Третьяков, передает корреспондент URA.RU. «Школа — эта база и основа. Этими знаниями вы будете пользоваться, ребята, спустя годы. Будьте активными. Интересуетесь всеми предметами. Уважаемые родители, а вам придется не легко. Вы всегда являетесь нашими помощниками, нашими сотрудниками. Желаю, чтобы в ваших семьях учеба не была предметом раздражения. Все проблемы мы преодолеваем и будем преодолевать», — открыла церемонию директор Лариса Кулькова. Она добавила, что в прошлом учебной году гимназия выпустила 62 медалиста, а 17 выпускников стали призерами. «Мне бы хотелось чтобы нам ничего не помешало дойти до конца этого учебного года», — сказала Кулькова. По традиции мероприятие началось в 10:00. Самые младшие его участники — пятиклассники (начальной школы в гимназии нет). В этом году набрали четыре пятых класса по 24 человека. «Я от души желаю вам, ребята, получить большое удовольствие от обучения. А педагогам — от преподавания», — сказал Третьяков. А замдиректора по учебной работе Олег Шаклеин напомнил, что для многих началом нового года является не первое января, а именно День знаний. «Для нас есть период, когда жизнь измеряется не календарным годами, а учебными. Для наших гимназистов это так. Для родителей — это не только настоящее, но и прошлое, когда они тоже ходили в школу. Вместе мы созидаем лучшее будущее. Хочу пожелать, чтобы в новом учебном году словами, которые объединяют нас, было — доверие. Доверие с вашей стороны, родители, гимназисты», — сказал замдиректора. По его словам, в 2022-2023 учебном году 18 одиннадцатиклассников набрали 100 баллов на ЕГЭ, а более 60 выпускников девятых классов показали отличные результаты, получив максимальную оценку. «Это то, к чему должны стремиться наши пятиклассники. Хотелось бы, чтобы это понимание перспектив было для вас важно. Не забывайте про уважение к дру другу, к коллегам, к своим детям, родителями», — добавил он. Гимназисты поздравили друг друга тематическими стихами, а педагогов — цветами. Был также вальс. А после — речи простых учителей и стихотворение Роберта Рождественского «Если вы есть — будьте первыми» в их исполнении.