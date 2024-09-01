Житель ХМАО арестован за фото флага террористической организации

Житель Сургута (ХМАО) получил десять суток ареста за фото флага террористической организации. Он разместил в соцсети «Вконтакте» символику панисламисткой партии «Хизб-ут-Тахрир», которая в России признана террористической организацией.
«[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток без конфискации», — сообщается в базе данных Сургутского городского суда. Суд квалифицировал действия югорчанина как публичную демонстрацию экстремистской символики.
Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд наказал жителя ХМАО за полотенце с экстремистской символикой. Ему присудили штраф в 1000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!