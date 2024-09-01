01 сентября 2024
31 августа 2024

Житель ХМАО арестован за фото флага террористической организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин арестован на 10 суток за фотографию флага с символикой террористической организации
Сургутянин арестован на 10 суток за фотографию флага с символикой террористической организации Фото:

Житель Сургута (ХМАО) получил десять суток ареста за фото флага террористической организации. Он разместил в соцсети «Вконтакте» символику панисламисткой партии «Хизб-ут-Тахрир», которая в России признана террористической организацией.

«[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток без конфискации», — сообщается в базе данных Сургутского городского суда. Суд квалифицировал действия югорчанина как публичную демонстрацию экстремистской символики.

Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд наказал жителя ХМАО за полотенце с экстремистской символикой. Ему присудили штраф в 1000 рублей.

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Житель Сургута (ХМАО) получил десять суток ареста за фото флага террористической организации. Он разместил в соцсети «Вконтакте» символику панисламисткой партии «Хизб-ут-Тахрир», которая в России признана террористической организацией. «[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток без конфискации», — сообщается в базе данных Сургутского городского суда. Суд квалифицировал действия югорчанина как публичную демонстрацию экстремистской символики. Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд наказал жителя ХМАО за полотенце с экстремистской символикой. Ему присудили штраф в 1000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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