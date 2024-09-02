В Копейске школьников из центра везут учиться в отдаленные школы

02 сентября 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Детей увозят в другие школы из-за отсутствия мест в центральных школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Копейска, городе-спутнике Челябинска, детей возят в отдаленные школы из-за отсутствия мест в школах по прописке. Об этом сообщили родители учеников, живущие рядом с образовательным учреждением №7. «Уже второй год мы не можем попасть в школу №7, вынуждены отправлять ребенка на автобус в школу №21, находящуюся в другом конце города, учитывая, что школа №7 находится во дворе нашего дома. Этот беспредел никто не хочет решать уже очень длительное время», — рассказала мама школьника Ирина Б. Другие родители подтвердили, что в центре Копейска за последние годы были построены десятки многоквартирных домов, в квартиры заехали сотни семей с детьми. Многие из них столкнулись с той же проблемой — их детей не зачисляют в школу по месту регистрации из-за отсутствия мест. В образовательном учреждении им сообщают, что желающих очень много и отказывают. Детей каждый день развозят в другие школы на школьных автобусах. Как сообщили в пресс-службе администрации Копейска, в этом микрорайоне планируется построить новую школу на 1000 мест, однако о сроках сдачи объекта не уточняется. «Вопрос строительства новой школы на 1000 мест в 21 микрорайоне прорабатывается. По мере выполнения мероприятий информация будет предоставляться управлением архитектуры, управлением строительства», — уточнили в пресс-службе мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Копейска, городе-спутнике Челябинска, детей возят в отдаленные школы из-за отсутствия мест в школах по прописке. Об этом сообщили родители учеников, живущие рядом с образовательным учреждением №7. «Уже второй год мы не можем попасть в школу №7, вынуждены отправлять ребенка на автобус в школу №21, находящуюся в другом конце города, учитывая, что школа №7 находится во дворе нашего дома. Этот беспредел никто не хочет решать уже очень длительное время», — рассказала мама школьника Ирина Б. Другие родители подтвердили, что в центре Копейска за последние годы были построены десятки многоквартирных домов, в квартиры заехали сотни семей с детьми. Многие из них столкнулись с той же проблемой — их детей не зачисляют в школу по месту регистрации из-за отсутствия мест. В образовательном учреждении им сообщают, что желающих очень много и отказывают. Детей каждый день развозят в другие школы на школьных автобусах. Как сообщили в пресс-службе администрации Копейска, в этом микрорайоне планируется построить новую школу на 1000 мест, однако о сроках сдачи объекта не уточняется. «Вопрос строительства новой школы на 1000 мест в 21 микрорайоне прорабатывается. По мере выполнения мероприятий информация будет предоставляться управлением архитектуры, управлением строительства», — уточнили в пресс-службе мэрии.