Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Тыва — Кызыл, где вышел в центре города, чтобы встретиться с местными жителями. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил, что люди продолжали стоять на улице и ждать выхода российского лидера, несмотря на непогоду и сильный град.
Путин впервые приехал в регион за последние 10 лет. Глава России посетил новую школу №20 имени Героев Отечества, где провел открытый урок на тему «Разговоры о важном». Также запланировано совещание, на котором обсудят развитие Тувы, и встреча президента РФ с главой республики Владиславом Ховалыгом. Программа пребывания президента в регионе также включает посещение Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг», который был открыт 10 лет назад.
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