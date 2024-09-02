Путин вышел к жителям Кызыла. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин в Кызыле встретился с местными жителями, которые ждали его, несмотря на непогоду, заявил Зарубин Фото:

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Тыва — Кызыл, где вышел в центре города, чтобы встретиться с местными жителями. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

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«Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил, что люди продолжали стоять на улице и ждать выхода российского лидера, несмотря на непогоду и сильный град.

Путин впервые приехал в регион за последние 10 лет. Глава России посетил новую школу №20 имени Героев Отечества, где провел открытый урок на тему «Разговоры о важном». Также запланировано совещание, на котором обсудят развитие Тувы, и встреча президента РФ с главой республики Владиславом Ховалыгом. Программа пребывания президента в регионе также включает посещение Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг», который был открыт 10 лет назад.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Тыва — Кызыл, где вышел в центре города, чтобы встретиться с местными жителями. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил, что люди продолжали стоять на улице и ждать выхода российского лидера, несмотря на непогоду и сильный град. Путин впервые приехал в регион за последние 10 лет. Глава России посетил новую школу №20 имени Героев Отечества, где провел открытый урок на тему «Разговоры о важном». Также запланировано совещание, на котором обсудят развитие Тувы, и встреча президента РФ с главой республики Владиславом Ховалыгом. Программа пребывания президента в регионе также включает посещение Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг», который был открыт 10 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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