Путин вышел к жителям Кызыла. Видео

02 сентября 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Путин в Кызыле встретился с местными жителями, которые ждали его, несмотря на непогоду, заявил Зарубин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Тыва — Кызыл, где вышел в центре города, чтобы встретиться с местными жителями. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Новость по теме Разборки с бандитами и сбитый режим: главные заявления Путина во время урока «Разговоры о важном» «Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил, что люди продолжали стоять на улице и ждать выхода российского лидера, несмотря на непогоду и сильный град. Путин впервые приехал в регион за последние 10 лет. Глава России посетил новую школу №20 имени Героев Отечества, где провел открытый урок на тему «Разговоры о важном». Также запланировано совещание, на котором обсудят развитие Тувы, и встреча президента РФ с главой республики Владиславом Ховалыгом. Программа пребывания президента в регионе также включает посещение Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг», который был открыт 10 лет назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Тыва — Кызыл, где вышел в центре города, чтобы встретиться с местными жителями. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил, что люди продолжали стоять на улице и ждать выхода российского лидера, несмотря на непогоду и сильный град. Путин впервые приехал в регион за последние 10 лет. Глава России посетил новую школу №20 имени Героев Отечества, где провел открытый урок на тему «Разговоры о важном». Также запланировано совещание, на котором обсудят развитие Тувы, и встреча президента РФ с главой республики Владиславом Ховалыгом. Программа пребывания президента в регионе также включает посещение Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг», который был открыт 10 лет назад.