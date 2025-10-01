Задержки и отмены рейсов в России утром 1 октября: где и какие перебои

Российские аэропорты начали утро 1 октября с перебоев в расписании. На онлайн-табло фиксируются задержки и отмены рейсов сразу в нескольких крупнейших воздушных гаванях страны. Под удар попали как внутренние, так и международные направления. URA.RU собрало актуальную информацию по состоянию на 8:00 мск — где именно нарушено расписание самолетов и какие крупные города оказались в списке задержанных рейсов.
Где задерживаются рейсы утром 1 октября
Москва, Шереметьево
В аэропорту Шереметьево утром 1 октября ситуация остается напряженной: на табло значатся 34 задержанных вылета. По вылетам задержки зафиксированы на рейсы в Волгоград, Касабланку и Саратов. Также отменен рейс в Ереван. Астрахань тоже идет с опозданием, а также другие направления. По прилетам с опозданием идут самолеты из Варадеро, Волгограда, Екатеринбурга, Владикавказа, Сочи, Махачкалы, Калининграда, Абу-Даби, Нальчика и других направлений.
Москва, Внуково
По данным онлайн-табло аэропорта Внуково утром 1 октября наблюдаются задержки и отмены рейсов. По вылетам сдвинуты рейсы в Дубай (на 2,5 часа), Шарм-эль-Шейх, Анталью (два рейса подряд), Монастир и Бухару. Кроме того, отменены рейсы в Псков, Душанбе и Кутаиси.
Ситуация с прилетами выглядит значительно сложнее. С задержкой прибывают борта из Еревана, Стамбула (два рейса), Тбилиси, Антальи (несколько рейсов подряд), Хургады, Перми, Якутска, Шарм-эль-Шейха, Ташкента, Оша и Дубая. Также отменены рейсы из Душанбе, Пскова и Калининграда. Всего по состоянию на утро 1 октября во Внуково задержано более двух десятков рейсов, еще несколько отменены.
Москва, Домодедово
По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово утром 1 октября фиксируются отдельные перебои в расписании. По вылетам задержан рейс в Грозный, остальные борта на данный момент отправляются по графику.
Ситуация с прилетами более напряженная. С задержкой прибывают рейсы из Минеральных Вод, Каира, Благовещенска (дважды), Новосибирска, Антальи, Норильска (два рейса), Иркутска, Бишкека, Екатеринбурга (дважды), Кемерова, Тель-Авива, Еревана, Ашхабада и Сочи. Кроме того, отменен один из рейсов из Еревана. Всего на утро 1 октября в Домодедово зафиксировано более 15 задержек и отмена одного рейса.
Санкт-Петербург, Пулково
По данным онлайн-табло аэропорта Пулково утром 1 октября фиксируются перебои в расписании. По вылетам отмечаются задержки рейсов в Иркутск, Надым, Екатеринбург, Ургенч, Нижневартовск, Челябинск, Омск, два рейса в Тюмень, Сургут, Пермь, Ош, еще один рейс в Екатеринбург, Душанбе, два рейса в Анталью, Калининград, Батуми и Бухару. Всего на утро 1 октября в Пулково зафиксировано около 20 задержек по вылетам и единичные сбои по прилетам — задержка ожидается только у рейса из Термеза.
Сочи
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи утром 1 октября фиксируются перебои в расписании. По вылетам задержаны рейсы в Алматы, Тель-Авив (два рейса), Уфу, Челябинск, Казань, Санкт-Петербург и Ереван. Кроме того, отменен рейс в Анталью.
Ситуация с прилетами сложнее: с задержкой прибывают борта из Антальи, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Пензы, Омска, Москвы и других направлений. В целом задержки здесь не критические, однако общее число прилетов с опозданием составило 22 рейса.
Екатеринбург, Кольцово
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово (Екатеринбург) утром 1 октября фиксируются перебои в расписании. По вылетам задержаны рейсы в Минеральные Воды и Москву. Задержки незначительные и составляют до двух часов.
Ситуация с прилетами гораздо сложнее. С опозданием прибывают борта из Антальи (несколько рейсов), Минеральных Вод, Белоярского, Владивостока, Пекина, Хабаровска, Благовещенска, Иркутска, Читы, Санья, Алматы, Самарканда, Оша, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Дубая, Баку (два рейса), Калининграда и Саратова. Также задержаны рейсы из Шарм-эль-Шейха. Всего в течение суток в Кольцово зафиксированы десятки задержек по прилетам, и ситуация выглядит более напряженной, чем в обычный день.
Новосибирск, Толмачево
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево утром 1 октября наблюдаются отдельные задержки. По вылетам в целом ситуация спокойная. Задержаны лишь рейсы в Ташкент и Калининград, остальные направления выполняются по расписанию.
По прилетам картина значительно сложнее. С опозданием приходят борта из Сочи (несколько рейсов подряд), Красноярска, Иркутска (несколько рейсов), Пекина, Братска, Владивостока, Антальи и Мирного. В целом, нагрузка на расписание выше, чем в обычный день: задержки в основном до двух часов, но число направлений, где отмечаются сбои, заметно.
Атака беспилотников ночью 30 сентября
В ночь на 1 октября российские системы ПВО зафиксировали и перехватили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Распределение по регионам:
- 8 — над Белгородской областью,
- 8 — над Ростовской областью,
- 3 — над Саратовской областью,
- 1 — над Воронежской областью.
Все аппараты уничтожили на подлете к территории России.
