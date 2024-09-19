Свердловский «клуб олигархов» переосмыслил свою главную проблему: людей заменят роботы

Свердловские промышленники обсудили новый тренд на роботизацию заводов

19 сентября 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Политики и крупный бизнес региона, кажется, нашли выход из ситуации с нехваткой рабочих рук Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский крупный бизнес прекращает погоню за кадрами, о нехватке которых говорили последние несколько лет. На совете регионального Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, неофициально именуемый «клубом олигархов») 19 сентября обсуждали новый тренд — автоматизацию производств и дополнительное образование для уже готовых специалистов, передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии в УрФУ. «Цель поставлена — к 2030 году войти в топ-25 стран по уровню роботизации. Довольно амбициозная и важная задача с учетом того кадрового кризиса, с которым сталкивается почти любое предприятие. У нас рекордно низкий уровень безработицы, сопровождающийся рекордным же ростом уровня зарплат, то есть автоматизация и роботизация становится средством выживания страны и экономики», — сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По словам собеседника URA.RU, участвовавшего в дискуссии внутри Союза на тему кадров, владельцы и топ-менеджеры заводов пришли к выводу, что не могут бесконечно повышать зарплаты в погоне за соискателями, это не выход из кризиса. К тому же, как отметил в разговоре с корреспондентом гендиректор «Прософт-системы» Александр Распутин, людей сейчас не только сложно обучить — многие и сами не хотят работать в промышленных сферах. «Это не только по нашей компании, но и по коллегам я вижу, что роботизация получила серьезный импульс… Деньги платить можно, но, допустим, надо, чтобы человек еще был обучен и умел делать то, чему его научили. И если брать такие рутинные, повторяющиеся операции — не так много людей, которые хотят этим заниматься. Трудно найти людей, поэтому роботы здесь, конечно, выход», — поделился Распутин. Сейчас правительство страны разрабатывает и утверждает восемь нацпроектов по технологическому лидерству. Один из них как раз связан с роботизацией и автоматизацией производств. Среди гостей мероприятия был замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Он озвучил, что в стране представят рейтинг вузов по трудоустройству выпускников, чтобы понять, как университет готовит (или не готовит) будущие кадры Фото: Илья Московец © URA.RU «Мы видим, что государство фокусирует внимание на научно-технологической сфере. До конца года будут утверждены национальные проекты технологического лидерства. Президентом России обозначена цель — увеличение расходов на научные исследования и разработки до 2% ВВП к 2030 году», — отметил в своем выступлении президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. А первый замгубернатора Куйвашева Алексей Шмыков, недавно участвовавший в совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, заявил, что на последнем заседании свердловского правительства главой региона Евгением Куйвашевым была утверждена госпрограмма научно-технологического развития Свердловской области. Предприятиям, занимающимися проектами в этой сфере, будет оказана всевозможная помощь от властей. Также о взаимодействии государства и бизнеса по части научно-технического развития рассказывал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин Фото: Илья Московец © URA.RU Заседание совета посетили представители крупнейших предприятий региона Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский крупный бизнес прекращает погоню за кадрами, о нехватке которых говорили последние несколько лет. На совете регионального Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, неофициально именуемый «клубом олигархов») 19 сентября обсуждали новый тренд — автоматизацию производств и дополнительное образование для уже готовых специалистов, передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии в УрФУ. «Цель поставлена — к 2030 году войти в топ-25 стран по уровню роботизации. Довольно амбициозная и важная задача с учетом того кадрового кризиса, с которым сталкивается почти любое предприятие. У нас рекордно низкий уровень безработицы, сопровождающийся рекордным же ростом уровня зарплат, то есть автоматизация и роботизация становится средством выживания страны и экономики», — сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По словам собеседника URA.RU, участвовавшего в дискуссии внутри Союза на тему кадров, владельцы и топ-менеджеры заводов пришли к выводу, что не могут бесконечно повышать зарплаты в погоне за соискателями, это не выход из кризиса. К тому же, как отметил в разговоре с корреспондентом гендиректор «Прософт-системы» Александр Распутин, людей сейчас не только сложно обучить — многие и сами не хотят работать в промышленных сферах. «Это не только по нашей компании, но и по коллегам я вижу, что роботизация получила серьезный импульс… Деньги платить можно, но, допустим, надо, чтобы человек еще был обучен и умел делать то, чему его научили. И если брать такие рутинные, повторяющиеся операции — не так много людей, которые хотят этим заниматься. Трудно найти людей, поэтому роботы здесь, конечно, выход», — поделился Распутин. Сейчас правительство страны разрабатывает и утверждает восемь нацпроектов по технологическому лидерству. Один из них как раз связан с роботизацией и автоматизацией производств. «Мы видим, что государство фокусирует внимание на научно-технологической сфере. До конца года будут утверждены национальные проекты технологического лидерства. Президентом России обозначена цель — увеличение расходов на научные исследования и разработки до 2% ВВП к 2030 году», — отметил в своем выступлении президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. А первый замгубернатора Куйвашева Алексей Шмыков, недавно участвовавший в совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, заявил, что на последнем заседании свердловского правительства главой региона Евгением Куйвашевым была утверждена госпрограмма научно-технологического развития Свердловской области. Предприятиям, занимающимися проектами в этой сфере, будет оказана всевозможная помощь от властей.