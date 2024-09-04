04 сентября 2024

Водители встали в четырехкилометровую пробку на ЕКАД. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затор образовался из-за дорожных работ Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 5 сентября выстроилась огромная пробка, длинною четыре километра. Движение затруднено в сторону Первоуральска из-за ремонтных работ, рассказал читатель URA.RU.

«Пробка на 47-м километре ЕКАД в сторону Первоуральска. Много фур, грузовиков в колонне стоит. На участке идут дорожные работы», — сказал собеседник, отметив, что движение регулирует светофор.

Рабочие ограничат проезд еще на двух ключевых трассах региона 5 сентября. На участках автодорог Р-351 и Р-242 с 09:00 организовано реверсивное движение на время ремонта.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 5 сентября выстроилась огромная пробка, длинною четыре километра. Движение затруднено в сторону Первоуральска из-за ремонтных работ, рассказал читатель URA.RU. «Пробка на 47-м километре ЕКАД в сторону Первоуральска. Много фур, грузовиков в колонне стоит. На участке идут дорожные работы», — сказал собеседник, отметив, что движение регулирует светофор. Рабочие ограничат проезд еще на двух ключевых трассах региона 5 сентября. На участках автодорог Р-351 и Р-242 с 09:00 организовано реверсивное движение на время ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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