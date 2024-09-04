На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 5 сентября выстроилась огромная пробка, длинною четыре километра. Движение затруднено в сторону Первоуральска из-за ремонтных работ, рассказал читатель URA.RU.
«Пробка на 47-м километре ЕКАД в сторону Первоуральска. Много фур, грузовиков в колонне стоит. На участке идут дорожные работы», — сказал собеседник, отметив, что движение регулирует светофор.
Рабочие ограничат проезд еще на двух ключевых трассах региона 5 сентября. На участках автодорог Р-351 и Р-242 с 09:00 организовано реверсивное движение на время ремонта.
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