В Челябинске вахтовики могут заработать до 222 тысяч рублей

В Челябинске работающие вахтовым методом могут заработать до 222 тысяч рублей. Как 5 сентября сообщили в пресс-службе компании «Авито Работа», на такие доходы летом могли рассчитывать дальнобойщики.
«Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на вахте в Челябинске составили 142,79 тысячи рублей. Это на 36% больше по сравнению с 2023 годом. Водители-дальнобойщики остались самыми высокооплачиваемыми среди вахтовиков с предложениями около 222 тысяч рублей в месяц», — отметили в офисе «Авито Работы».
Шлифовщикам работодатели могут предложить в среднем 183,4 тысячи рублей в месяц. Показатель на 50% выше прошлогодних показателей. По информации аналитиков, в целом рост средних зарплатных предложений коснулся различных строительных специальностей. Фасовщики стали лидерами по приросту зарплат. Доходы этих специалистов возросли на 71%. Рост зарплат арматурщиков составил 40%.
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