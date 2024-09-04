04 сентября 2024

В Челябинске вахтовики могут заработать до 222 тысяч рублей

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Труд дальнобойщиков-вахтовиков оценили в 222 тысячи рублей
Труд дальнобойщиков-вахтовиков оценили в 222 тысячи рублей Фото:

В Челябинске работающие вахтовым методом могут заработать до 222 тысяч рублей. Как 5 сентября сообщили в пресс-службе компании «Авито Работа», на такие доходы летом могли рассчитывать дальнобойщики.

«Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на вахте в Челябинске составили 142,79 тысячи рублей. Это на 36% больше по сравнению с 2023 годом. Водители-дальнобойщики остались самыми высокооплачиваемыми среди вахтовиков с предложениями около 222 тысяч рублей в месяц», — отметили в офисе «Авито Работы».

Шлифовщикам работодатели могут предложить в среднем 183,4 тысячи рублей в месяц. Показатель на 50% выше прошлогодних показателей. По информации аналитиков, в целом рост средних зарплатных предложений коснулся различных строительных специальностей. Фасовщики стали лидерами по приросту зарплат. Доходы этих специалистов возросли на 71%. Рост зарплат арматурщиков составил 40%.

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В Челябинске работающие вахтовым методом могут заработать до 222 тысяч рублей. Как 5 сентября сообщили в пресс-службе компании «Авито Работа», на такие доходы летом могли рассчитывать дальнобойщики. «Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на вахте в Челябинске составили 142,79 тысячи рублей. Это на 36% больше по сравнению с 2023 годом. Водители-дальнобойщики остались самыми высокооплачиваемыми среди вахтовиков с предложениями около 222 тысяч рублей в месяц», — отметили в офисе «Авито Работы». Шлифовщикам работодатели могут предложить в среднем 183,4 тысячи рублей в месяц. Показатель на 50% выше прошлогодних показателей. По информации аналитиков, в целом рост средних зарплатных предложений коснулся различных строительных специальностей. Фасовщики стали лидерами по приросту зарплат. Доходы этих специалистов возросли на 71%. Рост зарплат арматурщиков составил 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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