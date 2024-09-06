Токио заявил протест Минску из-за эфира о задержанном японце

06 сентября 2024 в 08:23 Размер текста - 17 +

Правительство Японии подало протест Белоруссии, заявил генсек Хаяси Фото: Анна Майорова © URA.RU В Токио подали протест в МИД Белоруссии в связи с трансляцией передачи о задержании КГБ японского гражданина Масатоси Наканиси. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси. «Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», — сказал Хаяси, его слова передает ТАСС. Он отметил, что содержание программы может нарушать права человека. Агент японских спецслужб, который занимался шпионажем на территории страны, был задержан в Белоруссии 4 сентября. Он обвиняется в сборе информации о внутренней ситуации в стране, обстановке на границе с Украиной и реализации китайского проекта «Один пояс — один путь». Сообщается, что Наканиси раскаялся в содеянном и признался следствию в потенциальной опасности своих действий, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Токио подали протест в МИД Белоруссии в связи с трансляцией передачи о задержании КГБ японского гражданина Масатоси Наканиси. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси. «Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», — сказал Хаяси, его слова передает ТАСС. Он отметил, что содержание программы может нарушать права человека. Агент японских спецслужб, который занимался шпионажем на территории страны, был задержан в Белоруссии 4 сентября. Он обвиняется в сборе информации о внутренней ситуации в стране, обстановке на границе с Украиной и реализации китайского проекта «Один пояс — один путь». Сообщается, что Наканиси раскаялся в содеянном и признался следствию в потенциальной опасности своих действий, передает «Национальная служба новостей».