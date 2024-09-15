Исследовательское судно «Академик Николай Страхов» оказалось в бедственном положении в Карском море из-за отказа главного двигателя, но людям на борту ничего не угрожает. Об этом заявил академик РАН Михаил Флинт
«Ремонт двигателя силами экипажа выполнить было невозможно», — сказал Флинт, передает РБК. Он подчеркнул, что ситуация является следствием многолетнего недостаточного финансирования ремонта научных судов.
Судно, спущенное на воду в 1985 году, перед экспедицией было проверено Морским регистром, где не выявили недостатков. После выхода из строя двигателя судно потеряло ход и было вынуждено встать на якорь. Сейчас оно находится на безопасном расстоянии от берега, и экипаж обеспечен всем необходимым.
Судно «Академик Николай Страхов» построено в 1985 году финской компанией «Холлминг» для Геологического института Академии Наук СССР. За это время совершено 30 экспедиций. В этот раз задачей судна было исследование верхней толщи и рельефа морского дна, и природных георисков в арктических морях РФ.
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