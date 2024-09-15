15 сентября 2024

В Карском море застряло исследовательское судно «Академик Николай Страхов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Черное море. Новороссийск, черное море, судно, порт, новороссийск, порт новороссийска
ЧП произошло из-за отказа главного двигателя Фото:

Исследовательское судно «Академик Николай Страхов» оказалось в бедственном положении в Карском море из-за отказа главного двигателя, но людям на борту ничего не угрожает. Об этом заявил академик РАН Михаил Флинт

«Ремонт двигателя силами экипажа выполнить было невозможно», — сказал Флинт, передает РБК. Он подчеркнул, что ситуация является следствием многолетнего недостаточного финансирования ремонта научных судов.

Судно, спущенное на воду в 1985 году, перед экспедицией было проверено Морским регистром, где не выявили недостатков. После выхода из строя двигателя судно потеряло ход и было вынуждено встать на якорь. Сейчас оно находится на безопасном расстоянии от берега, и экипаж обеспечен всем необходимым.

Судно «Академик Николай Страхов» построено в 1985 году финской компанией «Холлминг» для Геологического института Академии Наук СССР. За это время совершено 30 экспедиций. В этот раз задачей судна было исследование верхней толщи и рельефа морского дна, и природных георисков в арктических морях РФ.

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Исследовательское судно «Академик Николай Страхов» оказалось в бедственном положении в Карском море из-за отказа главного двигателя, но людям на борту ничего не угрожает. Об этом заявил академик РАН Михаил Флинт «Ремонт двигателя силами экипажа выполнить было невозможно», — сказал Флинт, передает РБК. Он подчеркнул, что ситуация является следствием многолетнего недостаточного финансирования ремонта научных судов. Судно, спущенное на воду в 1985 году, перед экспедицией было проверено Морским регистром, где не выявили недостатков. После выхода из строя двигателя судно потеряло ход и было вынуждено встать на якорь. Сейчас оно находится на безопасном расстоянии от берега, и экипаж обеспечен всем необходимым. Судно «Академик Николай Страхов» построено в 1985 году финской компанией «Холлминг» для Геологического института Академии Наук СССР. За это время совершено 30 экспедиций. В этот раз задачей судна было исследование верхней толщи и рельефа морского дна, и природных георисков в арктических морях РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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