В Курской области украинские военнослужащие угрожали расстрелять пожилую женщину за использование сотового телефона. Об этом следователям сообщил местный житель Михаил Фарахов.
«Бабуле дуло к голове прислонили, хотели стрелять. Сказали ходите без телефона, иначе расстреляем», — заявил Фарахов, его слова передает ТАСС. Он также добавил, что обстрелы со стороны ВСУ в регионе происходят регулярно, в результате чего постоянно страдает мирное население, разрушаются жилые дома и хозяйственные постройки.
СК РФ продолжает фиксировать случаи преступлений против мирного населения, совершаемые украинскими военными. В рамках расследования опрашиваются граждане, пострадавшие от действий украинских войск, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома и переехать в пункты временного размещения.
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