Боевики ВСУ хотели расстрелять пенсионерку в Курской области из-за телефона

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Жители Курской области жалуются на постоянные обстрелы мирного населения
Жители Курской области жалуются на постоянные обстрелы мирного населения Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области украинские военнослужащие угрожали расстрелять пожилую женщину за использование сотового телефона. Об этом следователям сообщил местный житель Михаил Фарахов.

«Бабуле дуло к голове прислонили, хотели стрелять. Сказали ходите без телефона, иначе расстреляем», — заявил Фарахов, его слова передает ТАСС. Он также добавил, что обстрелы со стороны ВСУ в регионе происходят регулярно, в результате чего постоянно страдает мирное население, разрушаются жилые дома и хозяйственные постройки.

СК РФ продолжает фиксировать случаи преступлений против мирного населения, совершаемые украинскими военными. В рамках расследования опрашиваются граждане, пострадавшие от действий украинских войск, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома и переехать в пункты временного размещения.

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В Курской области украинские военнослужащие угрожали расстрелять пожилую женщину за использование сотового телефона. Об этом следователям сообщил местный житель Михаил Фарахов. «Бабуле дуло к голове прислонили, хотели стрелять. Сказали ходите без телефона, иначе расстреляем», — заявил Фарахов, его слова передает ТАСС. Он также добавил, что обстрелы со стороны ВСУ в регионе происходят регулярно, в результате чего постоянно страдает мирное население, разрушаются жилые дома и хозяйственные постройки. СК РФ продолжает фиксировать случаи преступлений против мирного населения, совершаемые украинскими военными. В рамках расследования опрашиваются граждане, пострадавшие от действий украинских войск, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома и переехать в пункты временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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