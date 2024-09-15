15 сентября 2024

«Ведомости»: бизнес РФ не может наладить импортозамещение из-за нехватки техники

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Российским производителям электроники не хватает отечественных микросхем
Российским производителям электроники не хватает отечественных микросхем Фото:

В России участники бизнеса в сфере телекомоборудования пока еще не смогли полностью наладить импортозамещение из-за нехватки отечественной техники. Поэтому они направили письмо в Минпромторг и Минцифры, чтобы ведомства разрешили снизить процент применения российских микросхем в оборудовании.

«Консорциум „Телекоммуникационные технологии“, куда входят „Ростелеком“, „Элемент“, „Ростех“, установили недостижимость показателей применения в оборудовании российских компонентов с 2026 года не менее 10%, с 2028 года 30%, а с 2030 года — 60%. Производители телекомоборудования выразили обеспокоенность новыми требованиями Минпромторга относительно признания продукции отечественной», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо участников рынка.

В ответ на письмо в Минпромторге подчеркнули важность совместной работы государства и бизнеса в разработке ключевых документов для развития отрасли. Отмечено, что предложения отрасли пока не могут быть названы оперативными и конструктивными. Представители Минцифры выразили готовность искать компромиссное решение, учитывая позицию АНО «Телекоммуникационные технологии.

Ранее правительство разработало нацпроект в области электроники. Реализация нацпроекта предусмотрена по четырем направлениям: продукт, инфраструктура, спрос, кадры. Что касается графы «Продукт», то власти запустят программу по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай, чтобы обеспечить 100% импортозамещения по всем направлениям.

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В России участники бизнеса в сфере телекомоборудования пока еще не смогли полностью наладить импортозамещение из-за нехватки отечественной техники. Поэтому они направили письмо в Минпромторг и Минцифры, чтобы ведомства разрешили снизить процент применения российских микросхем в оборудовании. «Консорциум „Телекоммуникационные технологии“, куда входят „Ростелеком“, „Элемент“, „Ростех“, установили недостижимость показателей применения в оборудовании российских компонентов с 2026 года не менее 10%, с 2028 года 30%, а с 2030 года — 60%. Производители телекомоборудования выразили обеспокоенность новыми требованиями Минпромторга относительно признания продукции отечественной», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо участников рынка. В ответ на письмо в Минпромторге подчеркнули важность совместной работы государства и бизнеса в разработке ключевых документов для развития отрасли. Отмечено, что предложения отрасли пока не могут быть названы оперативными и конструктивными. Представители Минцифры выразили готовность искать компромиссное решение, учитывая позицию АНО «Телекоммуникационные технологии. Ранее правительство разработало нацпроект в области электроники. Реализация нацпроекта предусмотрена по четырем направлениям: продукт, инфраструктура, спрос, кадры. Что касается графы «Продукт», то власти запустят программу по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай, чтобы обеспечить 100% импортозамещения по всем направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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