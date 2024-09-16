Кефир, капуста и свекла оказались среди малодоступных россиянам продуктов

16 сентября 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Самимы доступными продуктами для россиян стали макароны, сыр, колбаса и молоко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кефир, капуста, свекла стали самыми малодоступными продуктами рейтинга Роспотребнадзора. О результатах исследования сообщили «Известия». «Выяснилось, что в большинстве регионов максимально доступны макаронные изделия, сыр, рыбные консервы, йогурт, колбаса вареная, молоко, мясные консервы. Тогда как лидерами антирейтинга Роспотребнадзора стали кефир, капуста, свекла…», — передали «Известия» результаты мониторинга. Всего в исследовании участвовало 43,3 тысячи торговых точек. В среднем люди во всех регионах России могут без затруднений купить продукты. Общая оценка доступности составила около 80%. По результатам монитогринга, проводившегося два года назад, наиболее доступным были те же продукты. Самыми редкими тогда стали индейка и квашеная капуста. Ранее аналитики Тюменьстата.сообщили, что в В ЯНАО с конца прошлого года выросли цены на сливочное масло, сахар, хлеб, а также рыбу и морепродукты. Падение стоимости в регионе наблюдалось на куриные яица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кефир, капуста, свекла стали самыми малодоступными продуктами рейтинга Роспотребнадзора. О результатах исследования сообщили «Известия». «Выяснилось, что в большинстве регионов максимально доступны макаронные изделия, сыр, рыбные консервы, йогурт, колбаса вареная, молоко, мясные консервы. Тогда как лидерами антирейтинга Роспотребнадзора стали кефир, капуста, свекла…», — передали «Известия» результаты мониторинга. Всего в исследовании участвовало 43,3 тысячи торговых точек. В среднем люди во всех регионах России могут без затруднений купить продукты. Общая оценка доступности составила около 80%. По результатам монитогринга, проводившегося два года назад, наиболее доступным были те же продукты. Самыми редкими тогда стали индейка и квашеная капуста. Ранее аналитики Тюменьстата.сообщили, что в В ЯНАО с конца прошлого года выросли цены на сливочное масло, сахар, хлеб, а также рыбу и морепродукты. Падение стоимости в регионе наблюдалось на куриные яица.