Кефир, капуста и свекла оказались среди малодоступных россиянам продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТРЦ МЕГА. Екатеринбург, продукты, продуктовая корзина, продуктовый магазин, тележка в магазине
Самимы доступными продуктами для россиян стали макароны, сыр, колбаса и молоко Фото:

Кефир, капуста, свекла стали самыми малодоступными продуктами рейтинга Роспотребнадзора. О результатах исследования сообщили «Известия».

«Выяснилось, что в большинстве регионов максимально доступны макаронные изделия, сыр, рыбные консервы, йогурт, колбаса вареная, молоко, мясные консервы. Тогда как лидерами антирейтинга Роспотребнадзора стали кефир, капуста, свекла…», — передали «Известия» результаты мониторинга.

Всего в исследовании участвовало 43,3 тысячи торговых точек. В среднем люди во всех регионах России могут без затруднений купить продукты. Общая оценка доступности составила около 80%. По результатам монитогринга, проводившегося два года назад, наиболее доступным были те же продукты. Самыми редкими тогда стали индейка и квашеная капуста.

Ранее аналитики Тюменьстата.сообщили, что в В ЯНАО с конца прошлого года выросли цены на сливочное масло, сахар, хлеб, а также рыбу и морепродукты. Падение стоимости в регионе наблюдалось на куриные яица.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кефир, капуста, свекла стали самыми малодоступными продуктами рейтинга Роспотребнадзора. О результатах исследования сообщили «Известия». «Выяснилось, что в большинстве регионов максимально доступны макаронные изделия, сыр, рыбные консервы, йогурт, колбаса вареная, молоко, мясные консервы. Тогда как лидерами антирейтинга Роспотребнадзора стали кефир, капуста, свекла…», — передали «Известия» результаты мониторинга. Всего в исследовании участвовало 43,3 тысячи торговых точек. В среднем люди во всех регионах России могут без затруднений купить продукты. Общая оценка доступности составила около 80%. По результатам монитогринга, проводившегося два года назад, наиболее доступным были те же продукты. Самыми редкими тогда стали индейка и квашеная капуста. Ранее аналитики Тюменьстата.сообщили, что в В ЯНАО с конца прошлого года выросли цены на сливочное масло, сахар, хлеб, а также рыбу и морепродукты. Падение стоимости в регионе наблюдалось на куриные яица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...