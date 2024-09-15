В Пулково задержали владельца ГК «Монолит» за организацию нападения

Возле аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге задержан находящийся в федеральном розыске владелец ГК «Монолит» Игорь Константинов. Его подозревают в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК «Беатон» в 2020 году. О задержании Константинова сообщил источник.
«В „Пулково“ задержали владельца ГК „Монолит“ Константинова. Его подозревают в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК „Беатон“ в 2020 году», — сообщил источник, пишет РИА Новости.
Информацию о задержании петербуржца, находящегося в федеральном розыске за организацию нападения, также сообщает пресс-служба ГУ МВД. Но пресс-служба ведомства не уточняет фамилию задержанного. «Четырнадцатого сентября 2024 года в 19:05 возле аэропорта „Пулково“ задержан находящийся в федеральном розыске 45-летний петербуржец, обвиняемый в совершении преступления по части второй статьи 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“)», — говорится в сообщении.
В августе 2019 года задержанный в деловом центре по шоссе Революции предложил знакомому найти исполнителей для нападения на другого петербуржца. В начале января 2020 года у дома №47 по Юнтоловскому проспекту двое исполнителей избили «указанную им жертву».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.