Боррель: отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к поддержке ЕС

16 сентября 2024 в 00:51 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель отметил необходимость продолжения обсуждений вопроса на Генассамблее ООН Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что нежелание некоторых стран Евросоюза дать разрешение Украине на использование европейского оружия для ударов по территории России подрывает доверие к поддержке ЕС. Это мнение он выразил в своем блоге, посвященном конфликту на Украине и в секторе Газа. «Мы (ЕС — прим. URA.RU) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться… Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран. Однако ясно, что нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», — написал Боррель в блоге. Он подчеркнул, что обсуждение вопроса о применении западного оружия должно продолжиться на Генассамблее ООН. Боррель уверен, что это не означает вступление в войну с Россией. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании решения США касательно возможности ударов по территории России, однако подтверждения такого разрешения пока не последовало. В то же время, Польша объявила о предоставлении Украине 100 миллионов евро, направленных на покупку и ремонт военной техники, как сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что нежелание некоторых стран Евросоюза дать разрешение Украине на использование европейского оружия для ударов по территории России подрывает доверие к поддержке ЕС. Это мнение он выразил в своем блоге, посвященном конфликту на Украине и в секторе Газа. «Мы (ЕС — прим. URA.RU) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться… Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран. Однако ясно, что нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», — написал Боррель в блоге. Он подчеркнул, что обсуждение вопроса о применении западного оружия должно продолжиться на Генассамблее ООН. Боррель уверен, что это не означает вступление в войну с Россией. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании решения США касательно возможности ударов по территории России, однако подтверждения такого разрешения пока не последовало. В то же время, Польша объявила о предоставлении Украине 100 миллионов евро, направленных на покупку и ремонт военной техники, как сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.