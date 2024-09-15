Боррель: отказ разрешить ВСУ удары по России подрывает доверие к поддержке ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что нежелание некоторых стран Евросоюза дать разрешение Украине на использование европейского оружия для ударов по территории России подрывает доверие к поддержке ЕС. Это мнение он выразил в своем блоге, посвященном конфликту на Украине и в секторе Газа.
«Мы (ЕС — прим. URA.RU) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться… Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран. Однако ясно, что нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», — написал Боррель в блоге.
Он подчеркнул, что обсуждение вопроса о применении западного оружия должно продолжиться на Генассамблее ООН. Боррель уверен, что это не означает вступление в войну с Россией.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании решения США касательно возможности ударов по территории России, однако подтверждения такого разрешения пока не последовало. В то же время, Польша объявила о предоставлении Украине 100 миллионов евро, направленных на покупку и ремонт военной техники, как сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
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