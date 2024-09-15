15 сентября 2024

«Бои начинаются в четыре утра и заканчиваются в час ночи»: что происходит в Курской области

В «Ахмате» заявили о бегстве участников ЧВК США и Британии из Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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«Ахмат» за сутки уничтожил САУ и миномет ВСУ в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За прошедшие сутки «Ахмат» уничтожил в Курской области САУ, миномет и гексакоптеры «Баба-Яга» ВСУ. Боевики частных военных компаний (ЧВК) из США и Великобритании, которые принимали участие в атаке, сбежали спустя неделю боевых действий. Что происходит на курском направлении — в материале URA.RU.

Наемники из США и Британии сбежали из Курской области

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что участники частных военных компаний (ЧВК) из США и Великобритании, вступившие в бой на стороне ВСУ, сбежали из Курской области спустя неделю боевых действий. По словам Аида, иностранцы, участвовавшие в боях, были неподготовлены к реальным условиям и ожидали иного развития событий. Он отмечает, что наемники быстро потеряли моральный дух после первых серьезных столкновений.

Аид уточнил, что иностранные специалисты на Украине обычно выполняют задачи диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), снайперов и специальных заградительных отрядов, в то время как основные штурмовые операции выполняются ВСУ. Командир разведгруппы «Ахмат» также прокомментировал моральное состояние подразделений противника, заметив, что после первых неудач в боях на курском направлении у них наблюдалось сильное падение боевого духа.

Какой тактики придерживаются ВСУ в Курской области

В ходе четырехнедельных боевых действий противник неоднократно менял тактику ведения наступления. «В первый день наступления они придерживались тактики цветка», — рассказал Аид «Известиям».

Суть этой тактики заключается в прорыве на участке с наименьшим сопротивлением и последующем насыщении этого участка личным составом, бронетехникой и артиллерией, с обеспечением прикрытия ПВО. После этого ведется наступление в разные стороны, создавая «рваную линию фронта».

После противник перешел к тактике механизированного клина, что привело к значительным потерям техники и личного состава. Боец также рассказал о попытках ВСУ использовать тактику «гармошки», заимствованную у защитников, которая заключается в чередовании штурмовых эшелонов и групп закрепления. Однако эти попытки не принесли успеха, и в первые дни применения тактики большинство нападающих было уничтожено или взято в плен.

Под Суджей уничтожен САУ, расчет «Бабы Яги» и несколько дронов ВСУ

Ситуация в Курской области описывается как напряженная, но контролируемая. Боевые действия продолжаются с раннего утра до поздней ночи без перерыва на протяжении нескольких недель.

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», сообщил о недавних успехах подразделения, включая уничтожение артиллерийской установки, миномета и нескольких гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ. На Суджанском направлении линии боевого соприкосновения не произошло значительных изменений за последние сутки. Противник пытается закрепиться, но сталкивается с активным противодействием со стороны российских войск, добавил Алаудинов.

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За прошедшие сутки «Ахмат» уничтожил в Курской области САУ, миномет и гексакоптеры «Баба-Яга» ВСУ. Боевики частных военных компаний (ЧВК) из США и Великобритании, которые принимали участие в атаке, сбежали спустя неделю боевых действий. Что происходит на курском направлении — в материале URA.RU. Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что участники частных военных компаний (ЧВК) из США и Великобритании, вступившие в бой на стороне ВСУ, сбежали из Курской области спустя неделю боевых действий. По словам Аида, иностранцы, участвовавшие в боях, были неподготовлены к реальным условиям и ожидали иного развития событий. Он отмечает, что наемники быстро потеряли моральный дух после первых серьезных столкновений. Аид уточнил, что иностранные специалисты на Украине обычно выполняют задачи диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), снайперов и специальных заградительных отрядов, в то время как основные штурмовые операции выполняются ВСУ. Командир разведгруппы «Ахмат» также прокомментировал моральное состояние подразделений противника, заметив, что после первых неудач в боях на курском направлении у них наблюдалось сильное падение боевого духа. В ходе четырехнедельных боевых действий противник неоднократно менял тактику ведения наступления. «В первый день наступления они придерживались тактики цветка», — рассказал Аид «Известиям». Суть этой тактики заключается в прорыве на участке с наименьшим сопротивлением и последующем насыщении этого участка личным составом, бронетехникой и артиллерией, с обеспечением прикрытия ПВО. После этого ведется наступление в разные стороны, создавая «рваную линию фронта». После противник перешел к тактике механизированного клина, что привело к значительным потерям техники и личного состава. Боец также рассказал о попытках ВСУ использовать тактику «гармошки», заимствованную у защитников, которая заключается в чередовании штурмовых эшелонов и групп закрепления. Однако эти попытки не принесли успеха, и в первые дни применения тактики большинство нападающих было уничтожено или взято в плен. Ситуация в Курской области описывается как напряженная, но контролируемая. Боевые действия продолжаются с раннего утра до поздней ночи без перерыва на протяжении нескольких недель. Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», сообщил о недавних успехах подразделения, включая уничтожение артиллерийской установки, миномета и нескольких гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ. На Суджанском направлении линии боевого соприкосновения не произошло значительных изменений за последние сутки. Противник пытается закрепиться, но сталкивается с активным противодействием со стороны российских войск, добавил Алаудинов.
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