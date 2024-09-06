Песков объяснил проведение масштабных форумов во время СВО

Песков: российские форумы являются витриной экономики страны

06 сентября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что форумы нужны бизнесу для выстраивания инвестиционных и коммерческих планов Фото: Даниил Глухов © URA.RU Форумы, проходящие на территории России, нужны бизнесам для понимания экономической и политической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав форумы «витриной экономики страны». «Форум — это витрина. Это витрина экономики страны, политического ландшафта страны. Бизнес должен понимать, в какой атмосфере он работает и какие перспективы дальше у страны, чтобы выстраивать свои коммерческие планы», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что форумы помогают бизнесу в общении с представителями государственной власти и с руководителями ведомств. В том числе, они дают компаниям преставление об экономической ситуации в стране, что позволяет им выстраивать инвестиционные и инфраструктурные планы на десятилетия вперед. По словам пресс-секретаря, «форумная экономика», Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ВЭФ, Российская энергетическая неделя и другие, являются безальтернативными в своем роде. Они нужны бизнесменам в нынешнее время. В России с 3 по 6 сентября проходит Восточно-экономический форум. Его главная тема — «Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Президент РФ Владимир Путин заявил что от развития Дальнего Востока зависит дальнейшее развитие России. Также он подчеркнул его значимость в контексте новой глобальной экономической реальности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Форумы, проходящие на территории России, нужны бизнесам для понимания экономической и политической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав форумы «витриной экономики страны». «Форум — это витрина. Это витрина экономики страны, политического ландшафта страны. Бизнес должен понимать, в какой атмосфере он работает и какие перспективы дальше у страны, чтобы выстраивать свои коммерческие планы», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что форумы помогают бизнесу в общении с представителями государственной власти и с руководителями ведомств. В том числе, они дают компаниям преставление об экономической ситуации в стране, что позволяет им выстраивать инвестиционные и инфраструктурные планы на десятилетия вперед. По словам пресс-секретаря, «форумная экономика», Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ВЭФ, Российская энергетическая неделя и другие, являются безальтернативными в своем роде. Они нужны бизнесменам в нынешнее время. В России с 3 по 6 сентября проходит Восточно-экономический форум. Его главная тема — «Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Президент РФ Владимир Путин заявил что от развития Дальнего Востока зависит дальнейшее развитие России. Также он подчеркнул его значимость в контексте новой глобальной экономической реальности.