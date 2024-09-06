Спикер свердловского заксо Бабушкина подключилась к поискам 10-летнего мальчика

Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подключилась к поискам пропавшего 10-летнего Сергея Банных в Талицком городском округе, которого не могут найти вторые сутки. По вопросу поиска мальчика парламентарий находится на постоянной связи с главой ГО Михаилом Михайловым, рассказала депутат.
«В поисках участвуют более 150 человек, в том числе, полиция, МЧС, волонтеры, местные жители. Они за день обошли все дворы, охотники и рыболовы „прочесали“ всю прибрежную территорию у местного водоема. Для волонтеров и спасателей администрация организовала питание и подвоз воды», — написала Бабушкина в своем telegram-канале, отметив, что попросила оказать всю необходимую помощь поисковикам.
Школьник пропал 5 сентября. Его поисками занимаются 93 сотрудника ОВД. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья пропавшего воспитывает пятерых детей. Поисковые мероприятия взяты на контроль руководством свердловского ГУ МВД.
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