Спикер свердловского заксо Бабушкина подключилась к поискам 10-летнего мальчика

06 сентября 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Бабушкина попросила оказать всю необходимую помощь в поисках ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подключилась к поискам пропавшего 10-летнего Сергея Банных в Талицком городском округе, которого не могут найти вторые сутки. По вопросу поиска мальчика парламентарий находится на постоянной связи с главой ГО Михаилом Михайловым, рассказала депутат. «В поисках участвуют более 150 человек, в том числе, полиция, МЧС, волонтеры, местные жители. Они за день обошли все дворы, охотники и рыболовы „прочесали“ всю прибрежную территорию у местного водоема. Для волонтеров и спасателей администрация организовала питание и подвоз воды», — написала Бабушкина в своем telegram-канале, отметив, что попросила оказать всю необходимую помощь поисковикам. Школьник пропал 5 сентября. Его поисками занимаются 93 сотрудника ОВД. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья пропавшего воспитывает пятерых детей. Поисковые мероприятия взяты на контроль руководством свердловского ГУ МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подключилась к поискам пропавшего 10-летнего Сергея Банных в Талицком городском округе, которого не могут найти вторые сутки. По вопросу поиска мальчика парламентарий находится на постоянной связи с главой ГО Михаилом Михайловым, рассказала депутат. «В поисках участвуют более 150 человек, в том числе, полиция, МЧС, волонтеры, местные жители. Они за день обошли все дворы, охотники и рыболовы „прочесали“ всю прибрежную территорию у местного водоема. Для волонтеров и спасателей администрация организовала питание и подвоз воды», — написала Бабушкина в своем telegram-канале, отметив, что попросила оказать всю необходимую помощь поисковикам. Школьник пропал 5 сентября. Его поисками занимаются 93 сотрудника ОВД. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья пропавшего воспитывает пятерых детей. Поисковые мероприятия взяты на контроль руководством свердловского ГУ МВД.