Спикер свердловского заксо Бабушкина подключилась к поискам 10-летнего мальчика

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Почетный гражданин в Музее истории. Екатеринбург , бабушкина людмила
Бабушкина попросила оказать всю необходимую помощь в поисках ребенка Фото:

Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подключилась к поискам пропавшего 10-летнего Сергея Банных в Талицком городском округе, которого не могут найти вторые сутки. По вопросу поиска мальчика парламентарий находится на постоянной связи с главой ГО Михаилом Михайловым, рассказала депутат.

«В поисках участвуют более 150 человек, в том числе, полиция, МЧС, волонтеры, местные жители. Они за день обошли все дворы, охотники и рыболовы „прочесали“ всю прибрежную территорию у местного водоема. Для волонтеров и спасателей администрация организовала питание и подвоз воды», — написала Бабушкина в своем telegram-канале, отметив, что попросила оказать всю необходимую помощь поисковикам.

Школьник пропал 5 сентября. Его поисками занимаются 93 сотрудника ОВД. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья пропавшего воспитывает пятерых детей. Поисковые мероприятия взяты на контроль руководством свердловского ГУ МВД.

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Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подключилась к поискам пропавшего 10-летнего Сергея Банных в Талицком городском округе, которого не могут найти вторые сутки. По вопросу поиска мальчика парламентарий находится на постоянной связи с главой ГО Михаилом Михайловым, рассказала депутат. «В поисках участвуют более 150 человек, в том числе, полиция, МЧС, волонтеры, местные жители. Они за день обошли все дворы, охотники и рыболовы „прочесали“ всю прибрежную территорию у местного водоема. Для волонтеров и спасателей администрация организовала питание и подвоз воды», — написала Бабушкина в своем telegram-канале, отметив, что попросила оказать всю необходимую помощь поисковикам. Школьник пропал 5 сентября. Его поисками занимаются 93 сотрудника ОВД. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья пропавшего воспитывает пятерых детей. Поисковые мероприятия взяты на контроль руководством свердловского ГУ МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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