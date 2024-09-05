В селе Горбуновское Талицкого городского округа (Свердловская область) 5 сентября пропал 10-летний Сергей Банных. Об этом сообщили спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти ребенка. Пропал Сергей Банных, 2013 года рождения. С 5 сентября его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сказали поисковики.
На момент пропажи школьник был одет в красно-синюю ветровку, темно-синие джинсы, черные туфли и синюю шапку. Рост мальчика 120 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112».
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