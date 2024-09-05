Происшествия В свердловском селе сутки не могут найти 10-летнего мальчика. Фото 06 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 + Последний раз мальчика видели 5 сентября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Горбуновское Талицкого городского округа (Свердловская область) 5 сентября пропал 10-летний Сергей Банных. Об этом сообщили спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти ребенка. Пропал Сергей Банных, 2013 года рождения. С 5 сентября его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сказали поисковики. На момент пропажи школьник был одет в красно-синюю ветровку, темно-синие джинсы, черные туфли и синюю шапку. Рост мальчика 120 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112». Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Горбуновское Талицкого городского округа (Свердловская область) 5 сентября пропал 10-летний Сергей Банных. Об этом сообщили спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти ребенка. Пропал Сергей Банных, 2013 года рождения. С 5 сентября его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сказали поисковики. На момент пропажи школьник был одет в красно-синюю ветровку, темно-синие джинсы, черные туфли и синюю шапку. Рост мальчика 120 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям