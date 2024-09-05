05 сентября 2024

В свердловском селе сутки не могут найти 10-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мальчика видели 5 сентября (архивное фото) Фото:

В селе Горбуновское Талицкого городского округа (Свердловская область) 5 сентября пропал 10-летний Сергей Банных. Об этом сообщили спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти ребенка. Пропал Сергей Банных, 2013 года рождения. С 5 сентября его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сказали поисковики.

На момент пропажи школьник был одет в красно-синюю ветровку, темно-синие джинсы, черные туфли и синюю шапку. Рост мальчика 120 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112».

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В селе Горбуновское Талицкого городского округа (Свердловская область) 5 сентября пропал 10-летний Сергей Банных. Об этом сообщили спасатели из поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти ребенка. Пропал Сергей Банных, 2013 года рождения. С 5 сентября его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сказали поисковики. На момент пропажи школьник был одет в красно-синюю ветровку, темно-синие джинсы, черные туфли и синюю шапку. Рост мальчика 120 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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