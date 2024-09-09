09 сентября 2024

Wildberries сделал заявление из-за жалобы сургутянки на прозрачную упаковку вибратора

Wildberries проверит ПВЗ в ХМАО из-за вибратора, выданного в прозрачном пакете
© Служба новостей «URA.RU»
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Wildberries проверит в Сургуте из-за вибратора, выданного в прозрачном пакете
Wildberries проверит в Сургуте из-за вибратора, выданного в прозрачном пакете Фото:

Маркетплейс Wildberries устроит проверку в пункте выдачи заказов в Сургуте (ХМАО), где клиентке выдали вибратор в прозрачной упаковке. Секс-игрушки должны быть упакованы в плотный пакет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Wildberries проводит внутреннюю проверку по инциденту и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По правилам маркетплейса продавцы обязаны упаковывать товары категории 18+ в непрозрачную упаковку, а также дополнительно в непрозрачный сейф пакет. Менеджеры ПВЗ или курьеры не видят, какой конкретно товар данной категории они выдают», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте. Сургутянка пожаловалась на Wildberries из-за прозрачной упаковки, в которой ей выдали вибратор на ПВЗ. По словам клиентки, ей пришлось отказаться от этой и других секс-игрушек из-за чувства стыда.

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Маркетплейс Wildberries устроит проверку в пункте выдачи заказов в Сургуте (ХМАО), где клиентке выдали вибратор в прозрачной упаковке. Секс-игрушки должны быть упакованы в плотный пакет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Wildberries проводит внутреннюю проверку по инциденту и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По правилам маркетплейса продавцы обязаны упаковывать товары категории 18+ в непрозрачную упаковку, а также дополнительно в непрозрачный сейф пакет. Менеджеры ПВЗ или курьеры не видят, какой конкретно товар данной категории они выдают», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте. Сургутянка пожаловалась на Wildberries из-за прозрачной упаковки, в которой ей выдали вибратор на ПВЗ. По словам клиентки, ей пришлось отказаться от этой и других секс-игрушек из-за чувства стыда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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