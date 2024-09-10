10 сентября 2024

В престижную гимназию Екатеринбурга пришла новый директор, за ней целая династия

«Дягилевскую» гимназию в Екатеринбурге возглавила Наталья Швидко
© Служба новостей «URA.RU»
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Гимназии и лицеи. Екатеринбург, лицей имени дягилева
Прежний директор «дягилевки» уволилась перед началом нового учебного года Фото:

К работе в «дягилевской» гимназии №8 приступила новый директор — Наталья Швидко, которая с 2018 года руководила школой №71 (Компрессорный микрорайон). Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте образования мэрии Екатеринбурга.

По словам собеседника агентства, Швидко исполняет обязанности с 1 сентября. В мэрии говорят, что она — представитель педагогической династии в третьем поколении — работает в образовании 23 года. «Прошла все ступени профессионального роста, начиная с работы обычным учителем музыки, затем была заместителем директора [школы №71] по начальной школе, а после заместителем директора, курировавшим вопросы, касающиеся качества образования с пятого по 11 классы, а также итоговой аттестации», — описали бэкграунд Швидко в горадминистрации.

Об увольнении прежнего директора «дягилевки» — Елены Трофимовой — стало известно 19 августа. В комментарии агентству она намекала на разногласия с руководством.

«В последние годы мнение управленцев в отношении школы несколько изменилось. Потому что не хватает образовательных организаций, потому что сейчас системы образования в культуре и системы допобразования стали разными и требуют разных вложений. Поэтому к лицею Дягилева сейчас относятся как к простой обычной общеобразовательной школе с допобразованием. А в нем все-таки дополнительное образование было всегда основным в плане ориентации детей», — говорила Трофимова, руководившая учреждением с 2021 года.

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К работе в «дягилевской» гимназии №8 приступила новый директор — Наталья Швидко, которая с 2018 года руководила школой №71 (Компрессорный микрорайон). Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте образования мэрии Екатеринбурга. По словам собеседника агентства, Швидко исполняет обязанности с 1 сентября. В мэрии говорят, что она — представитель педагогической династии в третьем поколении — работает в образовании 23 года. «Прошла все ступени профессионального роста, начиная с работы обычным учителем музыки, затем была заместителем директора [школы №71] по начальной школе, а после заместителем директора, курировавшим вопросы, касающиеся качества образования с пятого по 11 классы, а также итоговой аттестации», — описали бэкграунд Швидко в горадминистрации. Об увольнении прежнего директора «дягилевки» — Елены Трофимовой — стало известно 19 августа. В комментарии агентству она намекала на разногласия с руководством. «В последние годы мнение управленцев в отношении школы несколько изменилось. Потому что не хватает образовательных организаций, потому что сейчас системы образования в культуре и системы допобразования стали разными и требуют разных вложений. Поэтому к лицею Дягилева сейчас относятся как к простой обычной общеобразовательной школе с допобразованием. А в нем все-таки дополнительное образование было всегда основным в плане ориентации детей», — говорила Трофимова, руководившая учреждением с 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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