Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину

27 августа 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ может быть пересмотрена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ядерная доктрина России сейчас уточняется и может быть пересмотрена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется», — сообщил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что американским властям о ней хорошо известно. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. По его словам, причиной для этого стали разработки Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности. Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также поддержал эту инициативу и заявил, что действия США являются знаком для пересмотра ядерной доктрины России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ядерная доктрина России сейчас уточняется и может быть пересмотрена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется», — сообщил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что американским властям о ней хорошо известно. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. По его словам, причиной для этого стали разработки Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности. Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также поддержал эту инициативу и заявил, что действия США являются знаком для пересмотра ядерной доктрины России