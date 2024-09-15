15 сентября 2024

На чемпионате по танцам в Африке девятилетняя челябинка получила восемь медалей

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Победители чемпионата по танцам получили грамоты, кубки и медали
Победители чемпионата по танцам получили грамоты, кубки и медали Фото:

Жительница Челябинска девятилетняя Александра Дзюбайло завоевала пять золотых и три серебряные медали на Открытом чемпионате Африки по артистическому танцу All African Artistic Dance Championships Open to the World. Юная танцовщица стала пятикратной чемпионкой.

«На Сейшелах 14-15 сентября прошел открытый чемпионат Африки по артистическому танцу. Дзюбайло представляла сборную России в возрастной категории 8-9 лет. Из восьми номинаций девочка завоевала пять золотых и три серебряных медали», — рассказала изданию «74.ру» тренер по танцам Дарья Николаева.

В соревнованиях участвовали танцоры с Сейшельских островов, Южной Африки, Италии, России и Сербии. Конкурс включал в себя несколько категорий. В их числе оказались такие направления: бальные, хип-хоп и традиционные сейшельские танцы.

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Жительница Челябинска девятилетняя Александра Дзюбайло завоевала пять золотых и три серебряные медали на Открытом чемпионате Африки по артистическому танцу All African Artistic Dance Championships Open to the World. Юная танцовщица стала пятикратной чемпионкой. «На Сейшелах 14-15 сентября прошел открытый чемпионат Африки по артистическому танцу. Дзюбайло представляла сборную России в возрастной категории 8-9 лет. Из восьми номинаций девочка завоевала пять золотых и три серебряных медали», — рассказала изданию «74.ру» тренер по танцам Дарья Николаева. В соревнованиях участвовали танцоры с Сейшельских островов, Южной Африки, Италии, России и Сербии. Конкурс включал в себя несколько категорий. В их числе оказались такие направления: бальные, хип-хоп и традиционные сейшельские танцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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