На чемпионате по танцам в Африке девятилетняя челябинка получила восемь медалей

Жительница Челябинска девятилетняя Александра Дзюбайло завоевала пять золотых и три серебряные медали на Открытом чемпионате Африки по артистическому танцу All African Artistic Dance Championships Open to the World. Юная танцовщица стала пятикратной чемпионкой.
«На Сейшелах 14-15 сентября прошел открытый чемпионат Африки по артистическому танцу. Дзюбайло представляла сборную России в возрастной категории 8-9 лет. Из восьми номинаций девочка завоевала пять золотых и три серебряных медали», — рассказала изданию «74.ру» тренер по танцам Дарья Николаева.
В соревнованиях участвовали танцоры с Сейшельских островов, Южной Африки, Италии, России и Сербии. Конкурс включал в себя несколько категорий. В их числе оказались такие направления: бальные, хип-хоп и традиционные сейшельские танцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!