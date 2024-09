На чемпионате по танцам в Африке девятилетняя челябинка получила восемь медалей

Победители чемпионата по танцам получили грамоты, кубки и медали Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Челябинска девятилетняя Александра Дзюбайло завоевала пять золотых и три серебряные медали на Открытом чемпионате Африки по артистическому танцу All African Artistic Dance Championships Open to the World. Юная танцовщица стала пятикратной чемпионкой. «На Сейшелах 14-15 сентября прошел открытый чемпионат Африки по артистическому танцу. Дзюбайло представляла сборную России в возрастной категории 8-9 лет. Из восьми номинаций девочка завоевала пять золотых и три серебряных медали», — рассказала изданию «74.ру» тренер по танцам Дарья Николаева. В соревнованиях участвовали танцоры с Сейшельских островов, Южной Африки, Италии, России и Сербии. Конкурс включал в себя несколько категорий. В их числе оказались такие направления: бальные, хип-хоп и традиционные сейшельские танцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

