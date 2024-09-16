Развлечения Интересное Челябинец выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею 16 сентября 2024 в 19:38 Размер текста - 17 + Челябинец купил лотерейный билет и стал миллионером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области стал обладателем более чем 1,5-миллионного выигрыша. Об этом сообщили 16 сентября URA.RU в компании «Столото». «Счастливчик из Челябинской области забрал суперприз — 1 млн 522 тысячи 325 рублей. Участник из Ростовской области выиграл 22 млн 284 тысячи рублей. А участник из Краснодарского края выиграл 1 млн 224 тысячи 608 рублей, купив билет за 15 рублей», — рассказали в пресс-службе «Столото» В начале сентября другой челябинец стал обладателем 29 миллионов рублей, выпавших на приобретенный им 300-рублевый билет. После уплаты налога, ему достанется «чистыми» 24,8 миллиона. Правда, везунчик пока не торопится объявляться и забирать выигрыш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Челябинской области стал обладателем более чем 1,5-миллионного выигрыша. Об этом сообщили 16 сентября URA.RU в компании «Столото». «Счастливчик из Челябинской области забрал суперприз — 1 млн 522 тысячи 325 рублей. Участник из Ростовской области выиграл 22 млн 284 тысячи рублей. А участник из Краснодарского края выиграл 1 млн 224 тысячи 608 рублей, купив билет за 15 рублей», — рассказали в пресс-службе «Столото» В начале сентября другой челябинец стал обладателем 29 миллионов рублей, выпавших на приобретенный им 300-рублевый билет. После уплаты налога, ему достанется «чистыми» 24,8 миллиона. Правда, везунчик пока не торопится объявляться и забирать выигрыш. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям