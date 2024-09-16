Челябинец выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею

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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, государственные лотереи, луканин виктор, центр выплаты выигрышей столото
Челябинец купил лотерейный билет и стал миллионером Фото:

Житель Челябинской области стал обладателем более чем 1,5-миллионного выигрыша. Об этом сообщили 16 сентября URA.RU в компании «Столото».

«Счастливчик из Челябинской области забрал суперприз — 1 млн 522 тысячи 325 рублей. Участник из Ростовской области выиграл 22 млн 284 тысячи рублей. А участник из Краснодарского края выиграл 1 млн 224 тысячи 608 рублей, купив билет за 15 рублей», — рассказали в пресс-службе «Столото»

В начале сентября другой челябинец стал обладателем 29 миллионов рублей, выпавших на приобретенный им 300-рублевый билет. После уплаты налога, ему достанется «чистыми» 24,8 миллиона. Правда, везунчик пока не торопится объявляться и забирать выигрыш.

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Житель Челябинской области стал обладателем более чем 1,5-миллионного выигрыша. Об этом сообщили 16 сентября URA.RU в компании «Столото». «Счастливчик из Челябинской области забрал суперприз — 1 млн 522 тысячи 325 рублей. Участник из Ростовской области выиграл 22 млн 284 тысячи рублей. А участник из Краснодарского края выиграл 1 млн 224 тысячи 608 рублей, купив билет за 15 рублей», — рассказали в пресс-службе «Столото» В начале сентября другой челябинец стал обладателем 29 миллионов рублей, выпавших на приобретенный им 300-рублевый билет. После уплаты налога, ему достанется «чистыми» 24,8 миллиона. Правда, везунчик пока не торопится объявляться и забирать выигрыш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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