В регион придут дожди
В Челябинске с 19 сентября завершается бабье лето и начинаются дожди. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гисметео.
«19 сентября в Челябинске вечером пройдет небольшой дождь. На следующий день, 20 сентября, ожидается, что дождь продлится целый день — с 11:00 до 20:00», — сообщают синоптики.
К воскресенью температура воздуха опустится до 15 градусов тепла. А в начале следующей недели днем в Челябинске прогнозируется 10 градусов тепла.
По данным синоптиков, теплые дни покидают регион
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