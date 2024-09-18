18 сентября 2024

В Челябинске теплые дни сменятся дождями. Скрин

Гисметео: в Челябинске заканчиваются теплые дни
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Дождь. Екатеринбург, непогода, зонтик, дождливая погода, пасмурная погода, дождь
В регион придут дожди Фото:

В Челябинске с 19 сентября завершается бабье лето и начинаются дожди. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гисметео.

«19 сентября в Челябинске вечером пройдет небольшой дождь. На следующий день, 20 сентября, ожидается, что дождь продлится целый день — с 11:00 до 20:00», — сообщают синоптики.

К воскресенью температура воздуха опустится до 15 градусов тепла. А в начале следующей недели днем в Челябинске прогнозируется 10 градусов тепла.

По данным синоптиков, теплые дни покидают регион
По данным синоптиков, теплые дни покидают регион

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В Челябинске с 19 сентября завершается бабье лето и начинаются дожди. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гисметео. «19 сентября в Челябинске вечером пройдет небольшой дождь. На следующий день, 20 сентября, ожидается, что дождь продлится целый день — с 11:00 до 20:00», — сообщают синоптики. К воскресенью температура воздуха опустится до 15 градусов тепла. А в начале следующей недели днем в Челябинске прогнозируется 10 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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