В Челябинске теплые дни сменятся дождями. Скрин

Гисметео: в Челябинске заканчиваются теплые дни

19 сентября 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

В регион придут дожди Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске с 19 сентября завершается бабье лето и начинаются дожди. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гисметео. «19 сентября в Челябинске вечером пройдет небольшой дождь. На следующий день, 20 сентября, ожидается, что дождь продлится целый день — с 11:00 до 20:00», — сообщают синоптики. К воскресенью температура воздуха опустится до 15 градусов тепла. А в начале следующей недели днем в Челябинске прогнозируется 10 градусов тепла. По данным синоптиков, теплые дни покидают регион сайт Гисметео Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 19 сентября завершается бабье лето и начинаются дожди. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гисметео. «19 сентября в Челябинске вечером пройдет небольшой дождь. На следующий день, 20 сентября, ожидается, что дождь продлится целый день — с 11:00 до 20:00», — сообщают синоптики. К воскресенью температура воздуха опустится до 15 градусов тепла. А в начале следующей недели днем в Челябинске прогнозируется 10 градусов тепла.