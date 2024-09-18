18 сентября 2024

Полпред Якушев раскрыл, когда в ХМАО откроется выставка трофейной техники НАТО

Полпред Якушев: выставка техники НАТО откроется в Сургуте 27 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка трофейной техники НАТО будет работать в Сургуте 10 дней
Выставка трофейной техники НАТО будет работать в Сургуте 10 дней Фото:

Единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, откроют в Сургуте 27 сентября. Экспозицию разместят на площади около Ледового дворца. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

«Важно, что выставка возвращается в Уральский федеральный округ. У жителей Сургута и всей Югры будет десять дней, чтобы в удобное для них время посетить экспозицию трофейной техники и показать поддержку нашим бойцам на передовой», — передает пресс-служба слова Якушева.

Выставка расположится на площади около Ледового дворца. Жителям города покажут одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гости также смогут ознакомиться с десятками разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее URA.RU сообщало, что на выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани с позывным «Рассвет». Он был обезврежен беспилотником «Упырь».

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Единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, откроют в Сургуте 27 сентября. Экспозицию разместят на площади около Ледового дворца. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. «Важно, что выставка возвращается в Уральский федеральный округ. У жителей Сургута и всей Югры будет десять дней, чтобы в удобное для них время посетить экспозицию трофейной техники и показать поддержку нашим бойцам на передовой», — передает пресс-служба слова Якушева. Выставка расположится на площади около Ледового дворца. Жителям города покажут одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гости также смогут ознакомиться с десятками разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Ранее URA.RU сообщало, что на выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани с позывным «Рассвет». Он был обезврежен беспилотником «Упырь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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