Полпред Якушев раскрыл, когда в ХМАО откроется выставка трофейной техники НАТО

Единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, откроют в Сургуте 27 сентября. Экспозицию разместят на площади около Ледового дворца. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.
«Важно, что выставка возвращается в Уральский федеральный округ. У жителей Сургута и всей Югры будет десять дней, чтобы в удобное для них время посетить экспозицию трофейной техники и показать поддержку нашим бойцам на передовой», — передает пресс-служба слова Якушева.
Выставка расположится на площади около Ледового дворца. Жителям города покажут одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гости также смогут ознакомиться с десятками разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.
Ранее URA.RU сообщало, что на выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани с позывным «Рассвет». Он был обезврежен беспилотником «Упырь».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!