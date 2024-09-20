Тяжелобольной блогер выиграл суд у свердловского минздрава

Блогер Сорокин со СМА из Екатеринбурга выиграл суд у свердловского минздрава

20 сентября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Согласно решению суда, минздрав должен обеспечить лекарством Фото: личный архив Ильи Сорокина Графический дизайнер, блогер и подкастер из Екатеринбурга Илья Сорокин, страдающий с рождения спинальной мышечной атрофией (СМА), выиграл суд у министерства здравоохранения Свердловской области. Иск касался замены лекарственного препарата «Спинраза» на «Рисдисплам», который предназначен для замедления прогрессирования его болезни. Об этом журналисту URA.RU рассказала юрист, представляющая интересы пациента, Юлия Липинская. «Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования Ильи к министерству здравоохранения региона. Минздрав области обязан обеспечить финансирование и организацию бесплатного предоставления Сорокину лекарства. Суд также постановил, что министерство должно немедленно принять меры для закупки препарата. Я благодарна руководству свердловского минздрава, что они пошли нам навстречу», — отметила Липинская. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что решение суда будет исполнено. Ранее агентство сообщало о том, что Илья Сорокин в апреле этого года одержал победу в судебном разбирательстве против свердловского минздрава. Иск касался необходимости обеспечения его препаратом «Спинраза», который замедляет прогрессирование болезни. После дополнительных консультаций с ведущими неврологами региона ему было предложено применение альтернативного метода лечения с использованием перорального препарата «Рисдиплам». Сорокин утверждал, что минздрав не торопится исполнять решение суда. Тогда он принял решение обратиться в суд повторно, но на этот раз с требованием о смене препарата. Юлия Липинская представляла интересы Ильи Сорокина в суде Фото: Юлия Липинская Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Графический дизайнер, блогер и подкастер из Екатеринбурга Илья Сорокин, страдающий с рождения спинальной мышечной атрофией (СМА), выиграл суд у министерства здравоохранения Свердловской области. Иск касался замены лекарственного препарата «Спинраза» на «Рисдисплам», который предназначен для замедления прогрессирования его болезни. Об этом журналисту URA.RU рассказала юрист, представляющая интересы пациента, Юлия Липинская. «Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования Ильи к министерству здравоохранения региона. Минздрав области обязан обеспечить финансирование и организацию бесплатного предоставления Сорокину лекарства. Суд также постановил, что министерство должно немедленно принять меры для закупки препарата. Я благодарна руководству свердловского минздрава, что они пошли нам навстречу», — отметила Липинская. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что решение суда будет исполнено. Ранее агентство сообщало о том, что Илья Сорокин в апреле этого года одержал победу в судебном разбирательстве против свердловского минздрава. Иск касался необходимости обеспечения его препаратом «Спинраза», который замедляет прогрессирование болезни. После дополнительных консультаций с ведущими неврологами региона ему было предложено применение альтернативного метода лечения с использованием перорального препарата «Рисдиплам». Сорокин утверждал, что минздрав не торопится исполнять решение суда. Тогда он принял решение обратиться в суд повторно, но на этот раз с требованием о смене препарата.