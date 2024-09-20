В Челябинске Троицкий тракт встал в пробке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Затор на дороге замедлил движение транспорта
Затор на дороге замедлил движение транспорта Фото:

В Челябинске движение на Троицком тракте в сторону Синеглазово замедлилось из-за пробки. Как передает корреспондент URA.RU, скорость трафика составляет 10 километров в час.

«Транспорт движется медленно, часто стоит. На дороге образовалась большая пробка», — прокомментировал корреспондент URA.RU.

Судя по карте, трудности наблюдаются на участке длиной около пяти километров. В пресс-службе Главного управления МВД по региону информагентству сообщили, что сообщений о ДТП из данного района не поступало, сотрудники ГАИ информацию проверяют.

Пробка растянулась на пять километров
Пробка растянулась на пять километров
Фото:

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В Челябинске движение на Троицком тракте в сторону Синеглазово замедлилось из-за пробки. Как передает корреспондент URA.RU, скорость трафика составляет 10 километров в час. «Транспорт движется медленно, часто стоит. На дороге образовалась большая пробка», — прокомментировал корреспондент URA.RU. Судя по карте, трудности наблюдаются на участке длиной около пяти километров. В пресс-службе Главного управления МВД по региону информагентству сообщили, что сообщений о ДТП из данного района не поступало, сотрудники ГАИ информацию проверяют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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