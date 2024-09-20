Затор на дороге замедлил движение транспорта
В Челябинске движение на Троицком тракте в сторону Синеглазово замедлилось из-за пробки. Как передает корреспондент URA.RU, скорость трафика составляет 10 километров в час.
«Транспорт движется медленно, часто стоит. На дороге образовалась большая пробка», — прокомментировал корреспондент URA.RU.
Судя по карте, трудности наблюдаются на участке длиной около пяти километров. В пресс-службе Главного управления МВД по региону информагентству сообщили, что сообщений о ДТП из данного района не поступало, сотрудники ГАИ информацию проверяют.
Пробка растянулась на пять километров
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