21 сентября 2024

Зеленский попросил Константинополь дать украинской церкви новый статус

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский хочет, что ПЦУ получила статус патриархии
Зеленский хочет, что ПЦУ получила статус патриархии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к Константинопольскому патриархату о повышении статуса Православной церкви Украины (ПЦУ) до патриархата. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского патриарха Варфоломея, будут советоваться», — заявил Зеленский.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года и получила томос о автокефалии в январе 2019 года. Русская православная церковь (РПЦ) не признает ПЦУ и считает ее раскольнической.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к Константинопольскому патриархату о повышении статуса Православной церкви Украины (ПЦУ) до патриархата. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского патриарха Варфоломея, будут советоваться», — заявил Зеленский. ПЦУ была создана в декабре 2018 года и получила томос о автокефалии в январе 2019 года. Русская православная церковь (РПЦ) не признает ПЦУ и считает ее раскольнической.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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