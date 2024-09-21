Зеленский попросил Константинополь дать украинской церкви новый статус

Зеленский хочет, что ПЦУ получила статус патриархии
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к Константинопольскому патриархату о повышении статуса Православной церкви Украины (ПЦУ) до патриархата. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского патриарха Варфоломея, будут советоваться», — заявил Зеленский.
ПЦУ была создана в декабре 2018 года и получила томос о автокефалии в январе 2019 года. Русская православная церковь (РПЦ) не признает ПЦУ и считает ее раскольнической.
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