Сайты российских банков снабдят тревожной кнопкой

В мобильных приложениях банков появится функция «отправить заявление о преступлении в МВД» в рамках проекта положения ЦБ об обязательных требованиях к защите информации банков. Данная функция, по словам экспертов, окажется главным нововведением проекта.
«Уже запущен и работает электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями, теперь его распространяют и на клиентов — в мобильных приложениях появится функция „отправить заявление о преступлении в МВД“», — рассказал газете «Коммерсант» независимый эксперт Евгений Карпов.
Сами банки должны будут фиксировать набор параметров и метаданных финансовых операций: счета, реквизиты, номера телефонов при каждом поступившем заявлении от клиента, пояснил газете ведущий консультант по информационной безопасности Aktiv.Consulting Александр Моисеев. Карпов также отметил, что такая мера поможет сэкономить время клиента и гарантирует, что у полиции будет вся необходимая ей информация.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что количество киберпреступлений превышает 40% в общем массиве, передает RT. По его словам, подобные преступления встречаются всё чаще.
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