Сайты российских банков снабдят тревожной кнопкой

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Банки будут фиксировать необходимые данные при отправке запроса
Банки будут фиксировать необходимые данные при отправке запроса Фото:

В мобильных приложениях банков появится функция «отправить заявление о преступлении в МВД» в рамках проекта положения ЦБ об обязательных требованиях к защите информации банков. Данная функция, по словам экспертов, окажется главным нововведением проекта.

«Уже запущен и работает электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями, теперь его распространяют и на клиентов — в мобильных приложениях появится функция „отправить заявление о преступлении в МВД“», — рассказал газете «Коммерсант» независимый эксперт Евгений Карпов.

Сами банки должны будут фиксировать набор параметров и метаданных финансовых операций: счета, реквизиты, номера телефонов при каждом поступившем заявлении от клиента, пояснил газете ведущий консультант по информационной безопасности Aktiv.Consulting Александр Моисеев. Карпов также отметил, что такая мера поможет сэкономить время клиента и гарантирует, что у полиции будет вся необходимая ей информация.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что количество киберпреступлений превышает 40% в общем массиве, передает RT. По его словам, подобные преступления встречаются всё чаще.

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В мобильных приложениях банков появится функция «отправить заявление о преступлении в МВД» в рамках проекта положения ЦБ об обязательных требованиях к защите информации банков. Данная функция, по словам экспертов, окажется главным нововведением проекта. «Уже запущен и работает электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями, теперь его распространяют и на клиентов — в мобильных приложениях появится функция „отправить заявление о преступлении в МВД“», — рассказал газете «Коммерсант» независимый эксперт Евгений Карпов. Сами банки должны будут фиксировать набор параметров и метаданных финансовых операций: счета, реквизиты, номера телефонов при каждом поступившем заявлении от клиента, пояснил газете ведущий консультант по информационной безопасности Aktiv.Consulting Александр Моисеев. Карпов также отметил, что такая мера поможет сэкономить время клиента и гарантирует, что у полиции будет вся необходимая ей информация. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что количество киберпреступлений превышает 40% в общем массиве, передает RT. По его словам, подобные преступления встречаются всё чаще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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