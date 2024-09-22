Челябинец на Lada погиб, врезавшись в МАЗ

23 сентября 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Прибывшие на место аварии врачи оказались бессильны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Смертельное ДТП с участием ВАЗ-2105 и грузовика произошло ночью 22 сентября в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона. «Предварительно, около 22:00 на 68-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск 24-летний водитель на ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ. Водитель Lada скончался на месте, 37-летний водитель грузовика получил травмы», — пояснили в ГАИ. Что побудило погибшего выехать на «встречку» — неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в произошедшем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертельное ДТП с участием ВАЗ-2105 и грузовика произошло ночью 22 сентября в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона. «Предварительно, около 22:00 на 68-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск 24-летний водитель на ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ. Водитель Lada скончался на месте, 37-летний водитель грузовика получил травмы», — пояснили в ГАИ. Что побудило погибшего выехать на «встречку» — неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в произошедшем.