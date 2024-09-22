Челябинец на Lada погиб, врезавшись в МАЗ

Смертельное ДТП с участием ВАЗ-2105 и грузовика произошло ночью 22 сентября в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона.
«Предварительно, около 22:00 на 68-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск 24-летний водитель на ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ. Водитель Lada скончался на месте, 37-летний водитель грузовика получил травмы», — пояснили в ГАИ.
Что побудило погибшего выехать на «встречку» — неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в произошедшем.
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