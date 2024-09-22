22 сентября 2024
21 сентября 2024

Челябинец на Lada погиб, врезавшись в МАЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск.
Прибывшие на место аварии врачи оказались бессильны Фото:

Смертельное ДТП с участием ВАЗ-2105 и грузовика произошло ночью 22 сентября в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона.

«Предварительно, около 22:00 на 68-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск 24-летний водитель на ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ. Водитель Lada скончался на месте, 37-летний водитель грузовика получил травмы», — пояснили в ГАИ.

Что побудило погибшего выехать на «встречку» — неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в произошедшем.

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Смертельное ДТП с участием ВАЗ-2105 и грузовика произошло ночью 22 сентября в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона. «Предварительно, около 22:00 на 68-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск 24-летний водитель на ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ. Водитель Lada скончался на месте, 37-летний водитель грузовика получил травмы», — пояснили в ГАИ. Что побудило погибшего выехать на «встречку» — неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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