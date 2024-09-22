В Екатеринбурге школьник с ножом набросился на продавщицу в магазине

23 сентября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Нападавшего обезвредил один из покупателей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на Вторчермете вечером 22 сентября школьник в маске, вооружившись ножом, набросился на продавщицу продуктового магазин «Магнит», требуя деньги. Нападавшего обезвредил и передал группе быстрого реагирования один из покупателей. В участке подросток утверждал, что это был розыгрыш. Информация об этом появилась в Telegram. «В воскресенье [22 сентября] вечером подростки 14—15 лет пришли в магазин на Вторчермете. Лица у них были закрыты, а на руках — медицинские перчатки. Побродив вдоль полок и дождавшись, когда людей станет меньше, один из пацанов бросился на кассиршу. Угрожал и требовал деньги. Спас сотрудницу покупатель — обезвредил грабителя и скрутил», — передает telegram-канал Ural Mash. Другим подросткам удалось сбежать. Приехавшие на место сотрудники ГБР приковали школьника наручниками к батарее. Парня доставили в отдел полиции, где он заявил о пранке над продавщицей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Вторчермете вечером 22 сентября школьник в маске, вооружившись ножом, набросился на продавщицу продуктового магазин «Магнит», требуя деньги. Нападавшего обезвредил и передал группе быстрого реагирования один из покупателей. В участке подросток утверждал, что это был розыгрыш. Информация об этом появилась в Telegram. «В воскресенье [22 сентября] вечером подростки 14—15 лет пришли в магазин на Вторчермете. Лица у них были закрыты, а на руках — медицинские перчатки. Побродив вдоль полок и дождавшись, когда людей станет меньше, один из пацанов бросился на кассиршу. Угрожал и требовал деньги. Спас сотрудницу покупатель — обезвредил грабителя и скрутил», — передает telegram-канал Ural Mash. Другим подросткам удалось сбежать. Приехавшие на место сотрудники ГБР приковали школьника наручниками к батарее. Парня доставили в отдел полиции, где он заявил о пранке над продавщицей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ответ не поступил.