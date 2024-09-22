22 сентября 2024

В Екатеринбурге школьник с ножом набросился на продавщицу в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , убийство, защита, жертвоприношение, пентаграмма, холодное оружие, самооборона, нож, сатанизм
Нападавшего обезвредил один из покупателей Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете вечером 22 сентября школьник в маске, вооружившись ножом, набросился на продавщицу продуктового магазин «Магнит», требуя деньги. Нападавшего обезвредил и передал группе быстрого реагирования один из покупателей. В участке подросток утверждал, что это был розыгрыш. Информация об этом появилась в Telegram.

«В воскресенье [22 сентября] вечером подростки 14—15 лет пришли в магазин на Вторчермете. Лица у них были закрыты, а на руках — медицинские перчатки. Побродив вдоль полок и дождавшись, когда людей станет меньше, один из пацанов бросился на кассиршу. Угрожал и требовал деньги. Спас сотрудницу покупатель — обезвредил грабителя и скрутил», — передает telegram-канал Ural Mash. Другим подросткам удалось сбежать.

Приехавшие на место сотрудники ГБР приковали школьника наручниками к батарее. Парня доставили в отдел полиции, где он заявил о пранке над продавщицей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на Вторчермете вечером 22 сентября школьник в маске, вооружившись ножом, набросился на продавщицу продуктового магазин «Магнит», требуя деньги. Нападавшего обезвредил и передал группе быстрого реагирования один из покупателей. В участке подросток утверждал, что это был розыгрыш. Информация об этом появилась в Telegram. «В воскресенье [22 сентября] вечером подростки 14—15 лет пришли в магазин на Вторчермете. Лица у них были закрыты, а на руках — медицинские перчатки. Побродив вдоль полок и дождавшись, когда людей станет меньше, один из пацанов бросился на кассиршу. Угрожал и требовал деньги. Спас сотрудницу покупатель — обезвредил грабителя и скрутил», — передает telegram-канал Ural Mash. Другим подросткам удалось сбежать. Приехавшие на место сотрудники ГБР приковали школьника наручниками к батарее. Парня доставили в отдел полиции, где он заявил о пранке над продавщицей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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