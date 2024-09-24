Режиссера Андреасяна лишили прав за пьяную езду

24 сентября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Сарика Андреасяна лишили прав за пьяное вождение в Москве на Цветном бульваре Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Выпившим за рулем режиссер сериала «Чикатило» попался еще в мае в Москве. «Сарика Андреасяна лишили прав за пьяную езду», — сообщили РИА Новости в суде. Выпившим за рулем Андреасян попался еще в мае на Цветном бульваре в Москве. Виновным по административной статье 12.8 его признали только сейчас. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Режиссер Сарик Андреасян, известен по фильмам «Защитники», «Тот еще Карлосон!» и «Беременный». Новость обновлена в 16:32 по МСК: Сарик Андреасян опубликовал пост в своем официальном telegram-канале . Режиссер отрицает информацию о лишении его водительских прав за вождение в нетрезвом виде, утверждая, что был остановлен полицией в мае на Цветном бульваре, но не был пьян. В беседе с правоохранительными органами он признался, что выпил бокал вина за сутки до этого, и считает, что полицейские устроили шоу с преувеличенной реакцией на его слова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Выпившим за рулем режиссер сериала «Чикатило» попался еще в мае в Москве. «Сарика Андреасяна лишили прав за пьяную езду», — сообщили РИА Новости в суде. Выпившим за рулем Андреасян попался еще в мае на Цветном бульваре в Москве. Виновным по административной статье 12.8 его признали только сейчас. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Режиссер Сарик Андреасян, известен по фильмам «Защитники», «Тот еще Карлосон!» и «Беременный». Новость обновлена в 16:32 по МСК: Сарик Андреасян опубликовал пост в своем официальном telegram-канале. Режиссер отрицает информацию о лишении его водительских прав за вождение в нетрезвом виде, утверждая, что был остановлен полицией в мае на Цветном бульваре, но не был пьян. В беседе с правоохранительными органами он признался, что выпил бокал вина за сутки до этого, и считает, что полицейские устроили шоу с преувеличенной реакцией на его слова.