Главный казначей РФ гарантировал Екатеринбургу мегастройку

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Силуанов: в Екатеринбурге построят кампус мирового уровня
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О строительстве объекта заявил министр Силуанов Фото:

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил намерения правительства профинансировать строительство кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом он заявил на заседании правительства России.

«Продолжится создание кампусов мирового уровня. В результате будут созданы кампусы, отобранные в городах таких, как Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск и Томск», — передает пресс-служба правительства слова Силуанова. На заседании министр представил основные параметры федерального бюджета на 2025—2027 годы.

На данный момент в Новокольцовском районе Екатеринбурга возводят вторую очередь кампуса УрФУ. В ноябре 2025 года там откроются корпуса Института экономики и управления (ИнЭУ), Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Новые учебные комплексы примут почти девять тысяч студентов.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил намерения правительства профинансировать строительство кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом он заявил на заседании правительства России. «Продолжится создание кампусов мирового уровня. В результате будут созданы кампусы, отобранные в городах таких, как Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск и Томск», — передает пресс-служба правительства слова Силуанова. На заседании министр представил основные параметры федерального бюджета на 2025—2027 годы. На данный момент в Новокольцовском районе Екатеринбурга возводят вторую очередь кампуса УрФУ. В ноябре 2025 года там откроются корпуса Института экономики и управления (ИнЭУ), Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Новые учебные комплексы примут почти девять тысяч студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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