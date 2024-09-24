Главный казначей РФ гарантировал Екатеринбургу мегастройку

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Силуанов: в Екатеринбурге построят кампус мирового уровня

24 сентября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

О строительстве объекта заявил министр Силуанов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил намерения правительства профинансировать строительство кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом он заявил на заседании правительства России. «Продолжится создание кампусов мирового уровня. В результате будут созданы кампусы, отобранные в городах таких, как Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск и Томск», — передает пресс-служба правительства слова Силуанова. На заседании министр представил основные параметры федерального бюджета на 2025—2027 годы. На данный момент в Новокольцовском районе Екатеринбурга возводят вторую очередь кампуса УрФУ. В ноябре 2025 года там откроются корпуса Института экономики и управления (ИнЭУ), Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Новые учебные комплексы примут почти девять тысяч студентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил намерения правительства профинансировать строительство кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом он заявил на заседании правительства России. «Продолжится создание кампусов мирового уровня. В результате будут созданы кампусы, отобранные в городах таких, как Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск и Томск», — передает пресс-служба правительства слова Силуанова. На заседании министр представил основные параметры федерального бюджета на 2025—2027 годы. На данный момент в Новокольцовском районе Екатеринбурга возводят вторую очередь кампуса УрФУ. В ноябре 2025 года там откроются корпуса Института экономики и управления (ИнЭУ), Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Новые учебные комплексы примут почти девять тысяч студентов.